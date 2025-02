L’ex fidanzato di Chiara Pompei accusa la tronista di aver preso in giro Uomini e Donne. Scopri tutti i dettagli dello scandalo.

Solamente la scorsa settimana era stata annunciata la nuova tronista di Uomini e Donne, Chiara Pompei, ma già scoppia la bufera sui social. Infatti, nelle scorse ore la tronista è stata accusata dall’ex fidanzato Riccardo Sparacciari di aver ingannato il pubblico e la produzione.

Attraverso una serie di storie su Instagram, il ragazzo ha rivelato che la giovane sarebbe stata ancora impegnata sentimentalmente mentre iniziava la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi. Ma scopriamo tutti i dettagli dello scandalo.

Uomini e Donne: la rivelazione shock

Secondo Sparacciari, la loro relazione sarebbe proseguita fino al 31 gennaio, in piena fase di registrazione del programma. Nel suo sfogo, l’ex compagno di Chiara ha dichiarato: “La nostra relazione andava bene fino a quando non è stata contattata dalla redazione“.

mi sto sentendo male non è andata in onda manco una puntata della nuova tronista chiara e abbiamo già l’inculata 😭 #uominiedonne pic.twitter.com/xiXlxjgYK1 — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 (@trovarsi) February 6, 2025

L’accusa più grave riguarda un presunto piano orchestrato dalla tronista per ingannare il pubblico e la produzione. Stando alle dichiarazioni di Riccardo, Chiara Pompei gli avrebbe chiesto di partecipare come corteggiatore per uscire insieme dal programma. Se ciò non fosse stato possibile, avrebbe dichiarato davanti alle telecamere di essere innamorata di una persona esterna.

Non solo: l’ex fidanzato sostiene che la giovane fosse consapevole delle dinamiche televisive e che ricevesse indicazioni su cosa dire e come comportarsi durante le esterne.

“Lei a metà percorso, non essendo interessata a nessuno, mi avrebbe fatto scrivere un messaggio e avrebbe rivelato di essere innamorata di una persona al di fuori della trasmissione” si legge nelle storie di Sparacciari.

La reazione del pubblico e della redazione

Le accuse di Riccardo Sparacciari hanno sollevato un’ondata di polemiche tra i fan del programma. Molti spettatori si chiedono se la redazione fosse all’oscuro di tutto o se presto arriveranno provvedimenti nei confronti della tronista.

Al momento, Chiara Pompei non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il caso è già diventato uno dei più chiacchierati della stagione di Uomini e Donne. Resta da vedere se la produzione prenderà una posizione chiara sulla vicenda o se il percorso della tronista proseguirà senza intoppi.