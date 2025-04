Shade in ospedale: la foto social preoccupa i fan

Preoccupazione per il noto cantante Shade finito in ospedale. Le sue condizioni non sono ben note anche se un suo messaggio ha destato ansia.

Qualche tempo fa aveva raccontato di una terribile aggressione subita. Ora, per Shade, non sembrano esserci buone notizie. Il cantante, infatti, tramite un messaggio con tanto di foto pubblicata nelle sue stories Instagram, ha spiegato di essere in ospedale. Sulle sue condizioni, però, non ci sono dettagli rilevanti ma solo grande preoccupazione.

Shade ricoverato in ospedale

Solamente alcuni giorni fa, tutti i fan di Shade lo avevano visto vispo e pimpante sui social con tanto di video ironico a proposito dell’autotune. Adesso, la situazione è decisamente diversa. Anzi, opposta. L’artista, infatti, si trova ricoverato in ospedale e le sue condizioni preoccupano tutti coloro che da tempo lo seguono

Il ragazzo ha pubblicato una storia su Instagram per informare amici e colleghi della sua condizione ma, va detto, non ha dato alcun tipo di dettaglio su cosa gli sia capitato. L’unica informazione è che per qualche tempo dovrà rimanere in ospedale, presumibilmente, quindi, il giovane è stato ricoverato dai medici per qualche esame o intervento.

Il messaggio pubblicato con foto

“Approfitto del momento di lucidità per dirvi che sto bene ma non riesco a guardare troppo il cell e malapena comunico coi miei”, ha scritto Shade nella sua storia su Instagram con tanto di foto sul lettino della stanza di ospedale. “Mi sono preso una vacanza in questo resort esclusivo e mi trovo così bene che non so per quanto mi fermerò qui“, ha proseguito facendo riferimento, evidentemente, ad un ricovero di una durata non ben precisata.

“Lo dico per chi mi ha scritto anche su wa e e-mail per lavoro. Se vi risponde la mia collaboratrice tanto vi dirà che deve prima sentire me e io al momento sono impegnato a non farmi aggiungere la seconda data su Wikipedia. Non finché non verrà cambiata quella foto di me**a che mi hanno messo almeno. A voi che mi seguite perché mi volete bene invece, vi voglio bene anche io cuori miei mi rimetterò e ci vedremo presto”, ha aggiunto Shade. La speranza è di leggere un nuovo messaggio ben diverso e con notizie positive.