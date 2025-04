“Hanno perso la testa”: a Uomini e Donne, esterna “bollente” per Gemma

Curioso momento divertente a Uomini e Donne dove pare che Gemma Galgani abbia trovato un cavaliere che, finalmente, fa per lei.

L’abbiamo vista scatenarsi di recente durante una sfilata dove ha interpretato Geri Halliwell. Adesso la mitica Gemma Galgani di Uomini e Donne si è ripresa la scena per questioni “di cuore”. La nota dama della trasmissione, infatti, sembra aver trovato, finalmente, un cavaliere che fa per lei. Si chiama Arcangelo ed entrambi avrebbero “perso la testa”.

Uomini e Donne. Gemma e i cavalieri

Da anni i telespettatori di Canale 5 stanno seguendo le vicende di Uomini e Donne, sia per quanto riguarda il trono classico sia per quello over. Proprio in riferimento alle dame e ai cavalieri, senza dubbio a prendersi spesso la scena è stata Gemma Galgani che, tra una cosa e l’altra, non è mai stata molto fortunata in tema amore.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Ultimamente, la Galgani sembrava essere un pizzico in disparte ma qualcosa sembra essere cambiato in queste ore. Infatti, Gemma potrebbe aver trovato, finalmente, un cavaliere per lei. Si chiamerebbe Arcangelo e di recente i due avrebbero manifestato un certo feeling.

L’esterna “bollente”

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, infatti, a sorprendere tutti è stata Maria De Filippi che ha annunciato una sorta di esterna “bollente” andata in scena tra Gemma e il cavaliere Arcangelo. “Hanno perso entrambi la testa“, ha detto la Queen di Mediaset. Infatti, sia la dama che l’uomo, durante una colazione, si sono scambiati diversi gesti d’affetto tra cui anche dei baci appassionati. Che sia davvero scattato il colpo di fulmine? La speranza per la dama è quella. Staremo a vedere quanto durerà e quali novità ci saranno nei prossimi giorni. In studio, però, va detto che non tutti hanno manifestato grande positivtà per il futuro. Tina soprattutto.