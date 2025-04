Uomini e Donne, tutti pazzi di Gemma in versione Geri Halliwell: video e reazioni

Momento sfilata a Uomini e Donne con Gemma Galgani che si è presa la scena trasformandosi nell’ex Spice Girl, Geri Halliwell.

Tempo fa si era trasformata nella Venere di Botticelli. Adesso, a Uomini e Donne, nel corso dell’ultima sfilata andata in scena durante la trasmissione, Gemma Galgani ha fatto molto di più passando da Statua della Libertà a… Geri Halliwell, nota ex Spice Girl. La sua esibizione è subito diventata virale generando reazioni in studio e sul web.

Uomini e Donne, la trasformazione di Gemma Galgani

Uno dei momenti sicuramente più attesi e simpatici di Uomini e Donne, per quanto riguarda il trono over, è senza dubbio quello della sfilata di moda a tema. Ogni volta è un vero spettacolo tra risate e qualche polemica. A prendersi la scena nel corso dell’ultima puntata andata in onda è stata Gemma Galgani che ha sorpreso tutti con una doppia trasformazione.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

La Galgani ha avuto davvero grande coraggio e dopo essersi presentata vestita come la Statua della Libertà, ecco la trasformazione improvvisa. La dama del trono over di UeD è diventata Geri Halliwell, famosa ex Spice Girl. Gemma si è quindi esibita sulle note di ‘It’s Raining Men’ con tanto di discesa dell’acqua dall’alto.

Video e reazioni

L’esibizione della Galgani è stato un vero e proprio successo. La dama si è messa in gioco e ha scatenato i sorrisi ma anche gli applausi del parterre dei cavalieri che l’hanno premiata nei voti. Infatti, la Galgani ha vinto la classifica della sfilata piazzandosi al primo posto. “Sei favolosa”, “Unica Gemma”, si legge nei commenti sul web alle clip che la riguardano. Al netto del parere dei social, in studio, Tina non ha gradito e, in modo simpatico, ha abbandonato lo studio non condividendo le scelte sui voti facendo sorridere anche la padrona di casa, Maria De Filippi.