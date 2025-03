“Pura magia!”: a Uomini e Donne Gemma diventa la Venere di Botticelli

Momento epico a Uomini e Donne dove, durante la sfilata delle dame over, Gemma Galgani è diventata la Venere di Botticelli.

Gemma Galgani, storica dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha recentemente sorpreso il pubblico sfilando in studio vestita come la Venere del celebre dipinto di Sandro Botticelli. Dopo la famosa esterna piccante, ecco un’altra scelta audace che ha scatenato una serie di reazioni sia tra i presenti in studio sia sui social media.

Uomini e Donne, la sfilata di Gemma Galgani

Spesso al centro delle attenzioni durante il trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani è tornata a far parlare di sé nel corso dell’ultima puntata trasmessa in onda su Canale 5. In particolare, la dama ha sfilato come le altre protagoniste del dating show davanti al pubblico presente in studio e, ovviamente, davanti al parterre maschile.

Tina Cipollari – www.donnaglamour.it

Durante la sfilata, Gemma ha indossato un abito che richiamava fedelmente l’iconica figura della Venere, con dettagli curati che evocavano l’opera rinascimentale. La sua performance ha immediatamente catturato l’attenzione, generando commenti contrastanti tra gli opinionisti e gli altri partecipanti del programma.

Le reazioni e il gesto di Tina

Se da una parte Gianni Sperti è rimasto colpito in positivo per la sfilata di Gemma, lo stesso non si può dire di Tina Cipollari che non ha, come al solito se si parla della Galgani, gradito. Sui social, invece, la dama over ha fatto colpo: “Unica”, “Pura magia!“, ha scritto qualche utente allegando anche la clip con la sfilata.

Qualche minuto dopo l’esibizione della dama, la Cipollari si è resta protagonista di un gesto molto particolare. L’opinionista, infatti, ha lanciato un secchio pieno d’acqua alla dama, un qualcosa di già visto in precedenza e che, di nuovo, ha fatto tanto scalpore suscitando svariate reazioni tra i presenti e anche tra i telespettatori.