Gemma show a Uomini e Donne: web in tilt per l’esterna a “luci rosse”

Si è presa la scena a Uomini e Donne Gemma Galgani. La dama del trono over ha dato spettacolo in esterna con Fabio.

Per molti “è tornata la regina” di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gemma Galgani che nel corso dell’ultima puntata andata in onda ha dato spettacolo in esterna in compagnia del cavaliere, Fabio. La dama del trono over, infatti, ha tentato ogni tecnica di seduzione possibile rendendo il momento decisamente a “luci rosse”.

Gemma, l’esterna a “luci rosse” a Uomini e Donne

Il trono over di Uomini e Donne ha visto Gemma Galgani prendersi assolutamente la scena con la sua esterna piccante con il cavaliere Fabio. Proprio così, perché durante il momento con l’uomo, la dama ha fatto davvero di tutto: mezzo “spogliarello”, panna, cioccolato e baci…

Maria De Filippi

In poche parole, Gemma ha organizzato un’esterna a “luci rosse” per il suo corteggiatore. Prima ha fatto un mezzo spogliarello togliendosi le scarpe e anche le calze. Successivamente, vedendo il signor Fabio contento, è andata oltre facendo diversi giochi con lui e facendogli assaggiare, in modo per lei seducente, della panna, del cioccolato e del peperoncino. Il tutto condito da dei baci…

Le reazioni

Quanto andato in onda, ovviamente, si è prestato a tantissime reazioni. In studio, Gianni, e soprattutto Tina, si sono scatenati. I due opinionisti hanno sorriso ma allo stesso tempo sono rimasti colpiti da questa verve di Gemma.

Sui social, invece, è stata una vera e propria valanga di video e messaggi. “Ma cosa abbiamo appena visto?”, “Ma Gemma cosa stai facendo?”, si legge. Diversi utenti hanno criticato la dama del trono over per comportamenti non consoni alla sua età. Altri, va detto, hanno gradito sottolineando come “la regina di UeD” sia tornata. “Unica, eccola finalmente sorridente e superlativa”, “La Galgani è tornata e non ce ne è per nessuno”.