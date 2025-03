Intervenuto nel Pulp Podcast, Fedez ha parlato ancora di Sanremo e ha detto la sua sulle polemiche sulla classifica finale.

Dopo il Festival di Sanremo 2025, Fedez è tornato al centro dei rumors di gossip con alcuni avvistamenti particolari. Eppure, la musica resta tema caldissimo della vita del rapper. A conferma di questo, anche nel corso dell’ultima puntata del suo ‘Pulp Podcast’, Federico ha parlato della recente kermesse dell’Ariston con particolare riferimento alla classifica finale e ad alcune polemiche mosse anche da Elodie.

Fedez, la cover e le scuse a Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025, come detto, è stata per Fedez l’occasione di mettere da parte le voci relative al suo passato con Chiara Ferragni e far parlare la musica. La canzone ‘Battito’ è stata un successo, così come lo è stata la cover con Marco Masini di ‘Bella Stronza’ anche se inizialmente il rapper avrebbe preferito esibirsi con il gruppo dei Fu*k Your Clique con il brano “Boy Band” dei Velvet.

Fedez – www.donnaglamour.it

Qui, come noto, sarebbe arrivato il “no” di Carlo Conti che, adesso, ha ricevuto anche le scuse dallo stesso Federico. “Ormai su internet la storia dei Fu*k Your Clique è diventata un meme. E tra l’altro, colgo l’occasione per chiedere pubblicamente scusa a Carlo Conti, perché purtroppo è stato sommerso dalla fanbase della band. Ma alla fine, sono tutte interazioni! Non capisco perché abbia bloccato i commenti, però ci sta”.

Le polemiche sulla classifica: il commento su Elodie

Al suo Pulp Podcast, poi, Fedez ha commentato anche la classifica finale di Sanremo. “Ultima polemica, secondo me iper sterile, è stata quella di Elodie che ha detto che bisogna avere rispetto delle carriere e trova assurdo che Giorgia non fosse sul podio”, ha detto il rapper. Poi, spiegando il suo pensiero: “Io posso comprendere perché anche per me Giorgia doveva stare più in alto. Ma dire che sarebbe dovuto essere così per rispetto della carriera, non ha assolutamente senso. Allora partecipa Marco (Masini ndr) o Vasco e li facciamo vincere. Tu valuti la canzone“.