Valerio Scanu, scintille con Caterina Balivo in diretta: cosa è successo

Siparietto non proprio privo di tensione a ‘La Volta Buona’ con Valerio Scanu e Caterina Balivo protagonisti nel salotto di Rai 1.

Al centro di diverse polemiche tra Amici, Sanremo e la recente trasmissione Ora o Mai Più, Valerio Scanu è tornato a parlare a ‘La Volta Buona’ nel salotto di Rai 1 con Caterina Balivo. Nelle parole del cantante un nuovo retroscena relativo al suo trionfo all’Ariston nel 2010 ma anche un piccolo battibecco con la padrona di casa…

Valerio Scanu, il retroscena su Pupo a Sanremo

Intervenuto a ‘La Volta Buona’, Valerio Scanu si è lasciato andare ad alcune rivelazioni in merito alla recente esperienza a ‘Ora o Mai Più’ ma anche sul passato con particolare riferimento a Sanremo 2010 quando vinse davanti a Pupo con il quale, come è noto, non sembra scorrere buon sangue proprio dopo la kermesse di quell’anno.

Proprio su Sanremo 2010 e su Pupo, Scanu ha detto a ‘La Volta Buona‘: “Pupo, molto ‘carino’… in maniera anche un po’… poco carina diciamo. Mi disse: ‘Tu hai vinto, noi secondi’. Mi ha rotto anche l’emozione. Io sono salito sul palco con il sorriso e l’auricolare. Poi è arrivato uno da dietro che mi ha sfilato il microfono ecc. La Clerici aveva questo vestito bianco…”.

Il botta e risposta con Caterina Balivo

Successivamente, il cantante ha parlato di altri argomenti ma si è trovato anche a scambiare una serie di battute non troppo serene con la Balivo. “Certo che tu primo, voi secondi e Mengoni terzo…”, ha detto la padrona di casa in merito al podio di Sanremo 2010. Qui Scanu ha replicato: “Ma vuoi mettermi il Principe e Pupo con la voce di Valerio (lui appunto ndr)”.

E ancora: “Ho capito però in questo modo stai sminuendo il mio essere cantante. Non farlo sennò poi non ci vengo più”, ha proseguito Scanu. “No che poi non ce la faccio senza”, ha risposto la Balivo senza dare troppa importanza alla frase del cantante. Da lì, una ulteriore replica: “Eh lo so che non ce la fai. Mi stai implorando da giorni di venire qua”, ha detto ridendo Valerio e ricevendo una risata dalla conduttrice che poi è andata avanti senza dare particolare peso alle sue parole.