Valerio Scanu: “Sempre snobbato dal sistema. E con Maria De Filippi…”

Protagonista a ‘Ora o mai più’, Valerio Scanu è tornato al centro dell’attenzione tra mondo della televisione e musica.

La polemica con Pupo è solo l’ultima querelle che sta interessando in queste settimane Valerio Scanu, impegnatissimo nella trasmissione ‘Ora o mai più’. Il cantante, intervistato da Fanpage, ha fatto un riassunto tra passato e presente della sua carriera professionale andando ad analizzare diverse esperienze fatte anche a livello televisivo.

Valerio Scanu e il suo carattere

Dopo aver parlato di un disco di inediti in uscita, Valerio Scanu ha spiegato a Fanpage che, spesso, il suo carattere diretto è stato fortemente criticato ma che, allo stesso tempo, lui rivendichi tale libertà di potersi esprimere liberamente: “Io sono una sorta di antistema? Se il senso di antisistema è che faccio quello che voglio, oggi questa cosa mi piace molto. Spesso mi dicono anche di parlare meno, imparare a chiudere la bocca, come mi ha consigliato la mia coach Rita Pavone. Quando Liorni mi ha chiesto se cercherò di stare in silenzio, io dico che zitto non starò mai, perché io sono così”.

Valerio Scanu – www.donnaglamour.it

Scanu ha quindi sottolineato di non sentirsi rompiballe: “C’è chi lo fa in silenzio e chi si espone. Io di espormi non ho paura”. Proprio questo suo modo d’essere lo ha pagato caro: “Sì, ho pagato e continuo a pagare. È una sorta di pizzo, perché per certe cose non esiste il diritto all’oblio”, ha dichiarato il cantante sardo a Fanpage.

Amici, Maria De Filippi e Sanremo

Facendo riferimento a cose che lo perseguitano: “Beh sì, ad esempio la questione della De Filippi per anni mi ha impedito di mettere piede a Mediaset“, ha dichiarato Scanu. “Tutt’oggi io non posso passare da Cologno Monzese, ovviamente esagero però in sostanza è così. Lasciamo perdere il lato umano, perché a distanza di dieci anni mi spiace quello che è successo, ma sotto il profilo lavorativo mi ha messo i bastoni tra le ruote”.

Passaggio anche su Sanremo con riferimento ad Amici: “Quando io ho fatto Sanremo sapevo cantare, ma non ero figo. Ora quelli di Amici che vanno a Sanremo magari non sanno cantare benissimo, ma sono fighi. La differenza è qui”.

Proprio per questo, Scanu ha sottolineato: “Per quanto si dica che ho una gran voce, un talento, io sono sempre stato snobbato dal sistema. Si dice sempre che sono quello di “in tutti i luoghi e in tutti laghi”, senza tenere conto che dietro c’è una tecnica”.