Qualche ruggine tra Pupo e Valerio Scanu che si sono espressi con un botta e risposta piuttosto acceso sui social. Cosa è successo.

Non solo le recenti polemiche post ‘Ora o mai più’. Valerio Scanu si è trovato a dover rispondere ad un nuovo attacco diretto ricevuto da Pupo. Il motivo? Presunte ruggini relative al Festival di Sanremo 2010 quando i due si trovarono a terminare la classifica al primo e al secondo posto, con l’artista sardo che vinse l’edizione della kermesse.

Le polemiche tra Pupo e Valerio Scanu per Sanremo

Sono ancora scintille tra Valerio Scanu e Pupo. La questione sembra durare ormai da diverso tempo e si sarebbe riaccesa di recente quando il più grande dei due sarebbe tornato a discutere in merito al Festival di Sanremo 2010 quando si posizionò in classifica al secondo posto, proprio dietro all’artista sardo che vinse quella edizione.

Valerio Scanu – www.donnaglamour.it

Parlando tramite una lettera a Dagospia, Pupo aveva spiegato di essere arrivato secondo al Festival del 2010 per ragioni a lui non note: “Lo dico per l’ultima volta e poi tacerò per sempre. Noi avevamo stravinto il Festival ed io, che all’epoca avevo un contratto di esclusiva da conduttore con la Rai, per non entrare in conflitto con quest’ultima, mettendo così a rischio l’accordo che c’era, accettai il compromesso di arrivare secondo […]”.

Tali affermazioni avevano quindi trovato la replica di Scanu che, appunto, vinse quella edizione di Sanremo e che non ha accettato questa posizione dell’artista giudicato, in sintesi, ancora “provato” per la sconfitta.

Il botta e risposta social

Da qui il recente botta e risposta social senza esclusione di colpi. Pupo, infatti, tramite un post su X ha tuonato verso Scanu taggandolo: “Ne ho conosciuti di presuntuosi ed ignoranti, ma Valerio Scanu è imbattibile”. Il cantante sardo ha quindi replicato a tono con annessa frecciatina riferita al Festival: “Come 15 anni fa, ma resto umile”.