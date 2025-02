Protagonista di ‘Ora o mai più’, Valerio Scanu ha replicato ai commenti sulle sue esibizioni con tanto di citazione a Sanremo.

Fin dalla prima puntata di ‘Ora o mai più’, trasmissione Rai con Marco Liorni, Valerio Scanu è stato protagonista di diverse scintille con i coach e giudici del programma, in particolare con Donatella Rettore. Anche nel corso dell’ultima serata, le cose non sono andate poi diversamente con il cantante che ha replicato a tono a certe critiche.

Valerio Scanu, i giudizi e la citazione di Sanremo

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di ‘Ora o mai più’, Valerio Scanu ha avuto modo di cantare ed esibirsi con la sua coach, Rita Pavone, sulle note di ‘Poster’, di Claudio Baglioni. La sua esibizione, però, ha generato come sempre diverse polemiche. Chiamati a dare un giudizio, gli altri insegnanti si sono espressi positivamente ma con qualche “frecciatina“.

Al netto dei bei voti ricevuti, a stuzzicare Scanu ci ha pensato Donatella Rettore con la quale l’artista sardo aveva già avuto diversi battibecchi nelle puntate precedenti: “Valerio per me è un cantante di classe e per me un cantante di classe non grida mai. Questo Baglioni mi è sembrato Claudio Villa. Gli do comunque un 8″.

Parole alle quali Scanu ha replicato: “Quando fate i commenti io mi devo sempre risentire, mi sono percepito bene. Se è uscito fuori questo è di certo per qualcosa che ho dato io, ma non ho giustificazioni al momento”. Successivamente, anche l’orchestra ha dato il suo voto e, facendo un riferimento a Sanremo, il cantante ha quindi ironizzato: “Adesso lanciate gli spariti”, menzionando quanto accaduto nel 2010 proprio all’Ariston.

“Saper cantare una colpa”: lo sfogo

Successivamente, i commenti su Scanu sono andati avanti e quanto è stato il tempo dei giudizi dei giornalisti è venuto fuori che, al netto della bella esibizione e della sua corretta messa in pratica, sia mancato qualcosa. A quel punto Valerio ha sbottato e ha sfogato un pensiero molto duro: “È così, in prova veniva meglio. Ma purtroppo questo brano è così”. E ancora: “Adesso sembra quasi che saper cantare sia una colpa. Questo è un brano che se lo fai devi cantarlo”.