Nuovo segnalazione su Fedez dopo Sanremo 2025: ecco come è stato pizzicato e con chi in una nota discoteca di Milano.

Ha stupito tutti a Sanremo 2025 con l’intensità del suo brano ‘Battito’ ottenendo il quarto posto in classifica. Stiamo parlando di Fedez che, adesso, è tornato a far parlare di ben altre questioni. Infatti, il rapper è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica a seguito di un episodio avvenuto, apparentemente, nella scorsa notte, quando è stato pizzicato a baciarsi con una giovane misteriosa ragazza che non sarebbe la stessa della recente “bomba” sganciata da Corona.

Fedez, la segnalazione in discoteca

Sono ore di grandi rumors attorno al nome di Fedez. Come detto, infatti, durante una serata al Volt Club di Milano, locale noto per la sua atmosfera esclusiva, il rapper è stato ripreso mentre baciava appassionatamente una giovane donna. Le immagini, diffuse dall’esperta di gossip Deianira Marzano tramite le sue storie Instagram, hanno rapidamente fatto il giro del web, scatenando curiosità e dibattiti tra i fan e gli appassionati di cronaca rosa.

Fedez – www.donnaglamour.it

Dopo un periodo di “tregua” da questo genere di gossip, anche considerando il fatto che il rapper si era trovato a dover far fronte ad una serie di rivelazioni scottanti relative al suo passato amoroso con Chiara Ferragni e non solo prima di Sanremo, a quanto pare Federico proprio non ha resistito dando vita a nuove speculazioni sul suo conto.

Chi è la ragazza misteriosa

L’identità della ragazza è stata inizialmente avvolta nel mistero. Tuttavia, ci sarebbero diverse ipotesi a tal proposito ma nessuna pare essere verificata. Secondo alcune fonti potrebbe trattarsi di una ragazza già vista in passato attorno a Fedez. Probabilmente la stessa con cui il rapper era stato visto all’uscita di un ristorante nel capoluogo lombardo attorno a dicembre.

Questo episodio, come detto, segue un periodo particolarmente intenso per Fedez che, però, sembra essere tornato assolutamente “in pista” a livello musicale e dopo Sanremo potrebbe stupire con ulteriori nuovi successi dopo ‘Battito’ e la cover sentita sempre all’Ariston di ‘Bella Stronza’ fatta con Marco Masini.