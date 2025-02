Fabrizio Corona sgancia una nuova bomba nel mondo del gossip: una Big in gara a Sanremo a casa di Fedez. Scoppia la polemica.

Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione mediatica con una nuova rivelazione sorprendente. L’ex re dei paparazzi, ospite di Peppy Iodice al Peppy Night, ha annunciato che nel suo format On Air su YouTube avrebbe svelato retroscena su Sanremo 2025.

La nuova rivelazione esplosiva riguarda, ancora una volta, Fedez, e una cantante in gara al Festival di Sanremo 2025. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Fabrizio Corona: “Se n’è andata a casa con Fedez”

Durante la trasmissione del suo nuovo format On Air, Corona ha dichiarato che Sarah Toscano, giovane promessa della musica italiana, sarebbe andata a casa di Fedez dopo un evento organizzato dalla Warner.

“Cosa penso di Sarah Toscano? Il mio voto per lei è un dieci, ma c’è un motivo! Sapete perché? Lei dopo l’evento della Warner se n’è andata a casa con Fedez. E brava la nostra Sarah Toscano” ha dichiarato l’ex re dei paparazzi.

Ma quanto c’è di vero? Le parole di Corona hanno immediatamente scatenato il dibattito sui social.

Fan in difesa di Sarah Toscano

Dopo le dichiarazioni di Corona, i fan di Sarah Toscano si sono riversati su Twitter e TikTok per difenderla. Molti utenti hanno espresso dubbi sulla veridicità dell’affermazione, e hanno sottolineato che non esistono prove concrete dell’incontro.

Alcuni hanno anche ipotizzato che la vicinanza tra Sarah e Fedez possa essere dovuta a motivi professionali, dato che il manager della cantante, Eugenio, è un caro amico del rapper. Tra i commenti più frequenti si leggono frasi come: “Sono solo invenzioni, non ci sono foto né conferme!“, o ancora “Il manager di Sarah è molto vicino a Fedez, magari si sono visti per lavoro” e “Basta gettare fango su di lei senza prove!“.

Fedez e la cantante interverranno nella polemica rivelando cos’è realmente successo? Non ci resta che attendere per scoprirlo.