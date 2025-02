Duro scontro tra l’attrice Vanessa Scalera e la scrittrice Mariolina Venezia durane la conferenza stampa di Imma Tataranni.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 4 c’è stato un momento di forte tensione. Durante la presentazione si è accesa una polemica tra l’attrice protagonista Vanessa Scalera e la scrittrice Mariolina Venezia. Il dibattito è nato a seguito di una dimenticanza dell’attrice durante il Festival di Sanremo 2025. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Imma Tataranni: il mancato ringraziamento a Sanremo 2025

Nel corso della conferenza stampa, una giornalista ha evidenziato che Vanessa Scalera, ospite al Festival di Sanremo 2025, ha ringraziato la produzione e gli sceneggiatori della serie senza menzionare Mariolina Venezia, autrice dei romanzi da cui è tratta Imma Tataranni.

L’attrice ha ammesso la dimenticanza, spiegando: “Me ne sono proprio dimenticata, da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori. Mariolina ha scritto un personaggio straordinario, l’ho solo dimenticata“.

Qui il video dello scontro.

– Sei un'ingrata

• Io non ti devo nulla

Volano stracci tra la scrittrice di #ImmaTataranni e Vanessa Scalerahttps://t.co/m8hLaW4UVo pic.twitter.com/xQK1sTDKRF — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 20, 2025

La risposta della scrittrice non si è fatta attendere, lanciando una frecciatina all’attrice: “Avendo io creato il personaggio di Imma Tataranni, non posso che essere una fan di tutti gli ingrati. Ringrazio Vanessa Scalera per la sua ingratitudine, mi ha spesso dimenticata. Ma è libera e io amo le donne libere“.

Pur sottolineando che Vanessa Scalera non era obbligata a ringraziarla, la sua dichiarazione ha lasciato intendere un certo risentimento.

La dura replica di Vanessa Scalera

L’attrice non ha esitato a rispondere, definendo la polemica “volgare” e ricordando alcuni atteggiamenti della scrittrice nelle precedenti conferenze stampa: “Non voglio entrare nella tua volgare polemica. Io ricordo la tua ingratitudine durante la prima conferenza stampa di Imma Tataranni: hai avuto un comportamento malmostoso, me lo ricordo ancora“.

Scalera ha poi ribadito di aver sempre riconosciuto l’importanza del lavoro di Venezia nelle interviste, ma di non doverle nulla.

A cercare di calmare gli animi è intervenuto Massimiliano Gallo, interprete di Pietro nella serie, sottolineando che l’intervento a Sanremo era stato breve e sotto pressione: “Vanessa ha chiesto scusa per essersi dimenticata di ringraziare Mariolina, poi per il resto si chiariranno“.