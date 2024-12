Quando inizia Imma Tataranni 4? La data e le anticipazioni sulla fiction Rai

Ecco tutto quello che c’è da sapere a proposito di Imma Tataranni 4, la nuova stagione della fiction con protagonista Vanessa Scalera.

Era il 16 ottobre 2023 quando su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. I tanti fan della fiction con protagonista Vanessa Scalera da quel momento attendo l’arrivo sul piccolo schermo dei nuovi episodi, quelli della quarta stagione, anche perché la storia non è ancora stata raccontata del tutto. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere proprio riguardo a Imma Tataranni 4.

Imma Tataranni 4: quando inizia?

Ma quando inizia Imma Tataranni 4? La prima puntata della nuova stagione della fiction andrà in onda su Rai 1 domenica 23 febbraio 2024 (ovviamente in prima serata a partire come sempre, dalle 21.20 circa). Ogni domenica sera andrà poi in onda una nuova puntata che, oltre che su Rai 1, si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay.

Matera

Imma Tataranni 4: le anticipazioni della fiction di Rai 1

Nel corso della quarta stagione di Imma Tataranni avrà un ruolo sempre più importante il personaggio di Diana, l’assistente e grande amica della protagonista. E poi non mancheranno anche le sorprese riguarda al triangolo amoroso tra la protagonista, il marito Pietro e Calogiuri.

Non mancheranno ovviamente le indagini nelle quale Imma Tataranni sarà impegnata insieme alla sua squadra. Non resta quindi che aspettare i nuovi episodi.

Imma Tataranni 4: il cast della fiction di Rai 1

Oltre alla già citata Vanessa Scalera, nel cast di Imma Tataranni 4 ritroveremo anche Massimiliano Gallo nei panni del marito Pietro, Alessio Lapice in quelli del maresciallo Calogiuri e Barbara Ronchi nelle vesti di Diana.

E poi ancora, il cast principale della fiction di Rai 1 sarà composto anche da Carlo Buccirosso, Carlo De Ruggeri, Ester Pantano e Alice Azzariti.