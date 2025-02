Mina Settembre 4 si farà? Ecco le anticipazioni

Con la puntata in onda domenica 16 febbraio si conclude la terza stagione, ma Mina Settembre 4 si farà oppure no?

Quella di domenica 16 febbraio è l’ultima puntata della terza stagione di Mina Settembre, una delle fiction Rai di maggiore successo degli ultimi anni della Rai. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, racconta la storia di un’assistente sociale, per l’appunto Mina Settembre. La prima stagione è andata in onda nel 2021, la seconda nel 2022 e la terza appunto in questo 2025: tutte e tre le stagioni hanno avuto un grande successo, come dimostrano i dati di ascolto. Ma ora sono in tanti a domandarsi se Mina Settembre 4 si farà oppure no.

Mina Settembre 4 ci sarà?

Sono tanti i telespettatori che vorrebbero che Mina Settembre 4 venisse fatte per vedere nuove storie del personaggio interpretato da Serena Rossi. Purtroppo però Mina Settembre 4 non si farà.

Mina Settembre

Il motivo non è ovviamente legato agli ascolti, visto che la fiction continua a essere molto amata. Più semplicemente la storia raccontata è giunta al termine con quello che si può vedere nella terza stagione. Una notizia, questa, che non farà di certo piacere ai fan, va però considerato che l’ultimo racconto con protagonista Mina Settembre scritto da Maurizio De Giovanni è del 2021, manca quindi il materane su cui basare le nuove puntate.

Chi ha amato la fiction avrà modo di vedere però Serena Rossi impegnata in altri lavori e in altri personaggi.

Dove rivedere Mina Settembre in streaming

Se vi mancano le storie di Mina Settembre, potrete vedere tutte le puntate, fin dalla prima stagione, potete collegarvi su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai (completamente gratuita) a cui potrete accedere collegandovi da qualsiasi tipo di dispositivo, dal computer allo smartphone, dallo smart TV al tablet.