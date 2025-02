Ecco quando inizia “Costanza” e le anticipazioni sulla fiction

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Costanza, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Miriam Dalmazio.

Si intitola Costanza ed è una delle novità della Rai per quel che riguarda le fiction del 2025. La serie TV è tratta dal romanzo Questione di Costanza di Alessia Gazzola: non è la prima volta che le opere della scrittrice vengono trasformato in fiction della Rai, era successo anche con L’Allieva, la serie TV di grande successo che aveva come protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Tornando a Costanza, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Costanza: quando inizia la fiction su Rai 1?

Il debutto su Rai 1 di Costanza è in programma per domenica 30 marzo 2025. Da quel giorno ogni domenica andrà in onda una nuova puntata, ovviamente sempre in prima serata (a partire dalle ore 21.25) su Rai 1. Le varie puntate di Costanza potranno essere viste anche in streaming sulla piattaforma on demand RaiPlay.

Logo Rai

Costanza: le anticipazioni sulla fiction di Rai 1

La protagonista della fiction è appunto Costanza, è una dottoressa siciliana che si trasferisce a Verona quando vince il concorso per lavorare all’Istituto di Paleopatologia. Nella città veneta abita tra l’altro anche sua sorella ma soprattutto il suo ex, Marco, con cui sembra esserci il feeling di un tempo ma lui sta per sposarsi e una figlia con l’attuale compagna. Nel frattempo Costanza conosce anche un altro uomo che la corteggia.

La trama segue quindi le vicende professionali ma anche quelle personali e sentimentali della protagonista nel corso delle varie puntate.

Costanza: il cast della fiction di Rai 1

La protagonista principale della serie TV è interpretata da Miriam Dalmazio. Nel cast sono poi presenti anche Marco Rossetti, nei panni appunti dell’ex Marco, Lorenzo Cervasio, Franco Castellano e Caterina Shulha.