Valerio Scanu non perdona: affondo a Mogol e commento su Olly post Sanremo

Senza peli sulla lingua, Valerio Scanu ha commentato la recente uscita di Mogol su Giorgia e i dubbi di Olly verso l’Eurovision.

Protagonista a ‘Ora o mai più’ con annesse polemiche con la Rettore, Valerio Scanu ne ha avute anche per il grande Mogol che in queste ore ha fatto molto discutere per determinate parole di critica verso la cantante Giorgia. L’artista sardo ha detto la sua sulla polemica e poi si è espresso anche sui dubbi di Olly, fresco vincitore di Sanremo 2025, relativamente alla partecipazione all’Eurovision.

Valerio Scanu, affondo su Mogol

Sempre molto diretto nel suo modo di affrontare ogni discussione e senza mai avere peli sulla lingua, Valerio Scanu ha avuto modo di parlare delle recenti critiche di Mogol verso Giorgia e il suo modo di cantare dopo la partecipazione a Sanremo 2025. Intervenuto a ‘La Volta Buona’, Scanu si è detto piuttosto contrariato dalle affermazioni del noto autore.

Valerio Scanu – www.donnaglamour.it

“Nel 2025 saper cantare è una colpa. Io lo dico”, ha dichiarato Scanu. “Sicuramente i manager di Mogol dovrebbero consigliarlo meglio… se dice una castroneria del genere diventa poco credibile”. E ancora: “Ma come si fa a dire a Giorgia una cosa così? Canta bene come cantava bene trent’anni fa. Non mi sembra una voce antica. ‘Offro io un corso nella mia scuola’, dai su…”, ha aggiunto il cantante sardo a ‘La Volta Buona‘.

Il commento su Olly e l’Eurovision

Tra i vari spunti nel salotto di Caterina Balivo de ‘La Volta Buona’, anche quello relativo ai dubbi di Olly per prendere parte al prossimo Eurovision. In particolare, giovane cantante ha sollevato diverse incertezze anche considerando il fatto che il suo tour in programma è sold out e lui abbia già ottenuto moltissimo successo. In questo senso, durante la trasmissione di Rai 1 è stato fatto presente che per Olly non andare all’Eurovision non sarebbe poi una grossa perdita. Scanu si è detto di questo stesso avviso: “Non ci avevo pensato ma in effetti ci sta. Magari va là ed è tutta una incognita…”.