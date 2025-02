Ansia per Massimo Ranieri: concerti annullati

Il cantante Massimo Ranieri ha dovuto cancellare i concerti previsti per questo periodo che facevano parte del tour invernale. Il motivo.

Ha destato preoccupazione per un problema all’occhio durante Sanremo. Adesso, Massimo Ranieri torna ad agitare il suo pubblico per via di una problematica, presumibilmente, di salute. Il cantante, infatti, ha annullato e spostato le tappe previste per questi giorni del suo tour di concerti. Il motivo ufficiale risulta essere una “indisposizione” non ben precisata.

Massimo Ranieri – www.donnaglamour.it

Massimo Ranieri: concerti annullati

In queste ore Massimo Ranieri ha annullato le date del tour invernale previste fino al prossimo 24 febbraio. La decisione è stata comunicata tramite i profili social dell’artista: “Causa protrarsi indisposizione il calendario spettacoli subirà delle modifiche”. In questo senso, i concerti al Teatro Diana di Napoli da venerdì 21 febbraio a lunedì 24 febbraio sono stati annullati ma verranno recuperati in primavera, ad aprile. A renderlo noto è stato lo stesso staff del famoso artista che ha comunicato come chi sia in possesso di un biglietto può richiedere il rimborso oppure lo spostamento nelle date in vendita nel mese di aprile.

Come sta il cantante: il giallo dell’occhio rosso

Al momento, come detto, non ci sono notizie particolari in merito alla salute di Ranieri ma “l’indisposizione” potrebbe far pensare ad una problematica fisica dell’artista. A destare preoccupazione, solamente pochi giorni fa, era stata anche la sua apparizione sul palco di Sanremo con un occhio rosso.

A tal proposito, intervenuto all’Adnkronos, Stefano Barabino, responsabile del Centro di superficie oculare e occhio secco presso l’ospedale Sacco, università Statale di Milano, aveva spiegato: “È una banale emorragia sottocongiuntivale: passa da sola, senza terapia, dopo una settimana. E’ un disturbo molto comune, ma nulla di preoccupante: tanta scena e poca sostanza”. “A volte può capitare una rottura dei capillari”. Staremo a vedere se il cantante vorrà dire qualcosa in merito.