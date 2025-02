Dopo l’apparizione come co-conduttrice a Sanremo 2025, ecco un bilancio di Antonella Clerici sulla kermesse e non solo.

Tornata a lavoro in tv dopo la co-conduzione della prima serata del Festival di Sanremo 2025, Antonella Clerici ha avuto modo di fare una bellissima dedica a tutti i telespettatori ma anche ai vari colleghi che con lei hanno contribuito a rendere la recente kermesse musicale un successo. Ma non solo. Intervistata da Today, la presentatrice ha fatto un bilancio dell’esperienza all’Ariston sottolineando pure alcuni passaggi taglienti in merito alla recente polemica sull’assenza di donne dalla top 5 finale della classifica sanremese.

Antonella Clerici, il bilancio di Sanremo 2025

Intervistata da Today, Antonella Clerici ha affrontato diverse tematiche anche in vista di The Voice Senior, di ritorno in tv da venerdì 21 febbraio. La conduttrice, oltre ad aver spiegato la passione e l’emozione che prova ogni volta per la vincente trasmissione, come detto, si è concentrata anche sul Festival di Sanremo 2025 da poco concluso.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

Rispondendo alla domanda su che Festival sia stato, la Clerici si è schierata dalla parte di Carlo Conti e dei record da lui ottenuti: “Io sto sempre dalla parte di Carlo”, ha esordito la donna affermando che sia “stato un grande Festival”.

“E gli riconosco una capacità organizzativa fantastica. Ritengo che ormai la conduzione non possa più prescindere dalla direzione artistica. All’epoca mia non era così, ma sono cambiati i tempi, le canzoni sono il fulcro. Avendo trenta brani, lo spettacolo è chiaramente incentrato sulla musica. La gente vuole vedere le esibizioni, non vuole più chiacchiere o interviste. Si era visto con Amadeus e a maggior ragione con Conti. Penso sia proprio questo il motivo del successo”, ha affermato la Clerici.

La polemica sull’assenza di donne in top 5

Facendo poi riferimento alle polemiche nate a seguito della classifica, in particolare sull’assenza di donne nella top 5 con Giorgia solo sesta, la Clerici ha detto: “Non sono una fan delle quote rosa e dell’idea che ti debbano dare comunque un premietto”, ha precisato. “I riconoscimenti me li voglio meritare. Il pubblico ha votato in questa maniera e ciò non toglie nulla all’amore che l’Italia prova per Giorgia. È sempre nei cuori di tutti”.

Un parere anche sulle critiche ricevute dalla manager di Olly, Marta Donà definita “una grande scopritrice di talenti che ha fatto un immenso lavoro con Mengoni, i Maneskin e Angelina Mango”. “[…] Mi ha molto stupito l’attacco che ha subìto in queste ore. Una roba indegna. Ecco, qui la differenza di genere l’ho notata. Di un uomo non avrebbero mai sostenuto le stesse cose”.