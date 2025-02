Antonella Clerici, arriva la dedica post Sanremo 2025

Dopo aver preso parte al Festival di Sanremo 2025 alla prima puntata, Antonella Clerici è tornata al timone di ‘È sempre mezzogiorno’.

L’abbiamo vista emozionarsi e piangere sul palco del Festival di Sanremo 2025 durante la prima puntata. Adesso, Antonella Clerici ha fatto ritorno “a casa”, o meglio, alla sua casa televisiva, quella di ‘È sempre mezzogiorno’ dove è stata protagonista oggi di una giornata dedicata alla kermesse musicale e nella quale non è mancata una dedica speciale proprio ai colleghi con cui ha condiviso l’esperienza all’Ariston.

Antonella Clerici, il ritorno in tv dopo Sanremo

Le emozioni vissute a Sanremo 2025 sono ancora nella sua mente e nel suo cuore, ma adesso, dopo un “weekend bellissimo” come lo ha descritto lei stessa, Antonella Clerici è tornata al lavoro di tutti i giorni presentandosi al timone della sua trasmissione, ‘È sempre mezzogiorno’, manifestando grande gioia e facendo anche una particolare dedica.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

Dopo una giornata di assenza, la Clerici è tornata alla conduzione di ‘È sempre mezzogiorno’ e la puntata recente andata in onda è stata dedicata proprio a Sanremo e ad omaggiare questa edizione in corso condotta da Carlo Conti. La presentatrice ha sorriso fin dalle prime battute della diretta odierna andando poi, come detto, a fare una dedica ai colleghi e non solo.

La dedica e l’affetto del pubblico

“Sono tornata nel mio studio dopo un weekend con gli amici”, ha detto la Clerici sorridente in apertura di trasmissione. “Mi sono divertita molto ed è stata una bellissima sensazione ed emozione. Stare sul palco dell’Ariston mi rende molto felice”. Da qui la dedica a Carlo Conti che è stato ringraziato per l’opportunità e omaggiato anche per i grandi record di ascolti nelle prime due serate della kermesse musicale.

Durante la puntata, poi, sono stati letti alcuni commenti social in riferimento appunto alla partecipazione della conduttrice a Sanremo e tutti sono sembrati davvero entusiasti e pieni di affetto per lei. Infine, non è mancata anche una gag con Noemi che si è collegata con la Clerici che, a quanto pare, avrebbe un debole proprio per la cantante romana e la sua canzone in gara.