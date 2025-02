Piccolo giallo a Sanremo 2025 con Elettra Lamborghini subito protagonista prima di presenziare come co-conduttrice. Cosa è successo.

Prontissima a Sanremo 2025 e al possibile faccia a faccia con la “nemica” Selvaggia Lucarelli nel DopoFestival, Elettra Lamborghini è stata protagonista della conferenza stampa della kermesse musicale in vista della terza serata. L’ereditiera è tra le co-conduttrici dell’Ariston per giovedì 13 febbraio e ha iniziato a far parlare con alcune importanti rivelazioni…

Elettra Lamborghini e Sanremo: l’ipotesi ritorno tra i big

Non si è sottratta alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa pre terza serata di Sanremo 2025. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini che per l’occasione sarà co-conduttrice insieme anche a Katia Follesa e Miriam Leone. L’ereditiera ha affrontato diverse tematiche a partire dalla possibilità di tornare in gara all’Ariston.

Elettra Lamborghini – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo al futuro e alla possibilità di ritornare tra i big in gara a Sanremo, la bella Elettra non ha negato la possibilità ma ha anche precisato: “Devo trovare il pezzo giusto per tornare. Le canzoni sono come i nostri bimbi; uno dei pezzi deve rispecchiarmi se dovessi portarlo”. Nella voce della Lamborghini si è sentita tutta l’emozione che, per sua stessa ammissione non provava “dai tempi dell’esame di maturità”.

“Sono felicissima ed entusiasta di essere qui. La mia prima esperienza a Sanremo risale a cinque anni fa, in piena pandemia, e ne conservo un ricordo indelebile. Tornare questa sera sul palco dell’Ariston è qualcosa di davvero speciale per me. Inoltre, sono onorata di condividere questa esperienza con donne che stimo profondamente. Sono certa che sarà una serata divertente e indimenticabile”, ha detto ancora la ragazza.

La canzone scartata

Parlando di musica e di canzoni in gara, poi, la Lamborghini ha confermato anche un rumor che girava da qualche tempo relativo ad una canzone che sarebbe stata da lei scartata e che ora sarebbe in gara. “È vero che in gara c’è un pezzo che ti avevano proposto?”, è stato domandato ad Elettra. Pronta la sua risposta: “È vero, non la sentivo mia però devo dire che la resa sul palco è molto bella. Non voglio dire di chi è”. Una replica che ha già fatto scatenare i fan e i social con tutte le ipotesi del caso. C’è chi ha pensato al brano di Rose Villain, anche se sembra poco probabile, e chi, invece, si è lanciato su Sarah Toscano e altre piste. Staremo a vedere se verrà a galla qualcosa…