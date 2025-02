Sarà co-conduttrice a Sanremo 2025 dopo l’ultima apparizione tra i big non andata benissimo: Elettra Lamborghini è prontissima.

Dopo aver fatto la sua previsione decisamente “negativa” su Sanremo 2025 e alcune situazioni che potrebbero avvenire, Elettra Lamborghini torna a parlare del suo feeling con la kermesse musicale che l’ha vista protagonista come big in passato e che la vedrà come co-conduttrice tra pochi giorni. L’ereditiera ne ha parlato con Il Giornale.

Elettra Lamborghini: da big a co-conduttrice di Sanremo

Intervistata da Il Giornale, Elettra Lamborghini ha confidato alcuni retroscena relativi alla sua esperienza da big a Sanremo. La donna ha spiegato le sue sensazioni in occasione della partecipazione nel cast con il brano ‘Musica (e il resto scompare)’.

Elettra Lamborghini – www.donnaglamour.it

Spiegando cosa non fosse andato bene in quella occasione sull’Ariston, Elettra ha confidato: “Perché il Festival me lo avevano pompato tantissimo, mi avevano messo paura, a me che sono un animale da palcoscenico. Non ero molto sciolta e ho avuto problemi con le cuffie. Ma poi conta il risultato e il mio brano è arrivato in vetta agli streaming”.

E sulle critiche anche al duetto fatto con Myss Keta: “Non si può piacere a tutti. Comunque tutto fa esperienza, dico sempre Impara l’arte e mettila da parte”, ha aggiunto la ragazza.

Il rapporto con Selvaggia Lucarelli

Parlando con Il Giornale, la Lamborghini ha affrontato anche l’argomento Selvaggia Lucarelli che, in occasione della sua partecipazione come cantante del Festival, non le aveva risparmiato aspre critiche.

“Non ho nulla contro di lei, mi sta simpatica, difficilmente litigo e non me la prendo facilmente”, ha spiegato l’ereditiera. “Con una stretta di mano passa tutto. Soprattutto se si tratta di questioni di gossip o del mondo tv”, ha ammesso la ragazza annunciando quindi di essere pronta al faccia a faccia con la penna graffiante che sarà presente al DopoFestival.