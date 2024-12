“Ho paura che qualcuno si faccia male”: la previsione su Sanremo di Elettra Lamborghini

Come andrà Sanremo 2025 in chiave sfida Tony Effe-Fedez? Elettra Lamborghini ha fatto la sua previsione non troppo positiva…

Interessante intervista a Vanity Fair per Elettra Lamborghini che ha avuto modo di affrontare tantissimi dei temi d’attualità. Non solo il programma di cui è protagonista ‘Red Carpet – Vip al tappeto’, game show di Prime Video in onda dal 9 gennaio, ma anche in chiave Festival di Sanremo 2025 con un chiaro passaggio anche su Fedez e Tony Effe che dopo il dissing si ritroveranno “faccia a faccia”.

Elettra Lamborghini e il game show di Prime Video

Intervistata da Vanity Fair, la bella ereditiera Elettra Lamborghini ha commentato il nuovo game show di Prime Video al via il 9 gennaio 0Red Carpet – Vip al tappeto’ nel quale sarà protagonista con diversi altri personaggi noti come Melissa Satta, Valeria Marini, Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis.

Elettra Lamborghini

“Sono sicura che piacerà. È un programma leggero, ed è quello che ci vuole in tv in questo momento delicato”, ha detto la Lamborghini sottolineando come lei in primis abbia una “vena comica innata”.

“Cosa mi fa ridere? I video degli animali sui social. Mi spezzano. Ma anche le parodie”, ha spiegato la ragazza.

La previsione su Sanremo 2025

Nel corso dell’intervista non è mancato un passaggio anche sul Festival di Sanremo 2025. Parlando del cast scelto da Carlo Conti: “È fortissimo e socialissimo. Se ne parlerà molto, soprattutto per la questione del dissing (tra Tony Effe e Fedez ndr)”.

In questo senso la Lamborghini ha detto: “Anzi, forse il cast è troppo forte. Ho paura che qualcuno si faccia male, non nel senso che si prederanno a botte, ma i nomi sono eccezionali e se uno non ha una hit sono c….”. E ancora, per Elettra è stato “strategico invitare Tony Effe e Fedez al festival. Ormai è diventato tutto social. Non dico che lo guarderei per capire che cosa diavolo combinano, ma poco ci manca”.