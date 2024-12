“Una cena da 5500 euro”: Pupo ricorda la pazza serata con Tony Effe…

Il curioso retroscena di Pupo con Tony Effe e non solo. La cena molto dispendiosa economicamente da Alessandro Borghese in compagnia.

Immaginate una sera, a cena, nello stesso tavolo, Pupo, Tony Effe, Giuseppe Cruciani e Fabio Rovazzi. Ora chiudete gli occhi, riapriteli e pensate che è tutto vero! Ebbene sì, perché in una intervista al Quotidiano Nazionale, Enzo Ghinazzi ha svelato di aver vissuto alcuni momenti decisamente iconici con i personaggi prima citati e, anzi, di essere in credito con il rapper di “Chiara”…

Pupo e il rapporto con Tony Effe

Intervistato dal Quotidiano Nazionale, Pupo ha raccontato alcuni retroscena davvero simpatici che coinvolgono da molto vicino anche il rapper tanto discusso in queste settimane, Tony Effe.

In particolare, il cantante ha svelato di aver offerto una cena al ragazzo tempo fa e di aver ricevuto in cambio una promessa in chiave futura.

Pupo

“Con la cancellazione della sua partecipazione al concerto di Capodanno a Roma, Tony Effe è improvvisamente diventato popolarissimo”, ha esordito Pupo. “Io lo conosco già da qualche anno e, visto che siamo nel periodo delle feste e dei cenoni, voglio raccontarvi di una mitica cena che offrii a lui e ai suoi amici della Dark Polo Gang”.

La cena da 5500 euro da ricambiare

Entrando nel dettaglio di quella serata a cena, Pupo ha aggiunto: “Eravamo in undici. C’erano anche Giuseppe Cruciani e Fabio Rovazzi. Borghese, alla fine, mi presentò un conto da cinquemilacinquecento euro”, ha detto. “Niente di scandaloso, visto il consumo industriale di tartufo e di champagne che ci fu”.

Curiosa anche la chicca riguardante Tony Effe e la sua promessa di sdebitarsi: Ricordo la gioia e la soddisfazione di Tony Effe che, salutandomi, disse: ‘Pupo, sei davvero un grande. Appena diventerò famoso e farò i soldi, ricambierò volentieri l’invito’. Eccoci Tony, il momento è arrivato. Aspettiamo che il Festival finisca e poi tartufo a volontà e fiumi di champagne. Festeggeremo il tuo successo”.