Angelo Madonia punge Milly Carlucci e Federica Pellegrini: nuova frecciata

Dopo Ballando con le Stelle sembra essere ancora tanta l’amarezza di Angelo Madonia. Non mancano delle frecciatine importanti.

Non si è conclusa come avrebbe sperato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Stiamo parlando di Angelo Madonia, fatto fuori per questioni comportamentali legate al feeling con Federica Pellegrini e la giuria. Proprio il ballerino, a Vanity Fair, ha voluto togliersi alcuni sassolini dalle scarpe sia con la Divina che con Milly Carlucci.

Angelo Madonia punge Milly Carlucci e Federica Pellegrini

“Di tutta questa storia la parte lesa sono io, io sono stato licenziato nel bel mezzo di un programma dopo tanti sacrifici”, ha spiegato Angelo Madonia. “Di me hanno scritto qualsiasi cosa, su di me si sono inventati di tutto. Sono un padre, ho due bimbe. Nessuno mi ha chiesto ‘Come stai?’, né Milly né Federica. Forse era normale che fossi io ad aspettarmi una telefonata”.

Angelo Madonia

Tra i vari passaggi pungenti dell’intervista, Madonia ha aggiunto: “Volevano che da professionista della danza mi trasformassi in personaggio da reality. Se metti sempre in mezzo la vita privata, alla fine si riduce tutto a pettegolezzo”.

Il retroscena su Sonia Bruganelli

Nelle parole di Madonia non manca anche un retroscena legato a Sonia Bruganelli, sua compagna e anche lei eliminata dopo diverse puntate.

In questo senso, il danzatore ha svelato di aver messo una parola per fare in modo che la bionda, ex moglie di Paolo Bonolis, accettasse la proposta di Ballando con le Stelle per far parte del cast.

“È stata la produzione a chiedermi di intercedere con Sonia per provare a convincerla a partecipare, visto che ci stavano provando da tempo”, ha detto il ballerino in modo molto diretto. “Ho contribuito a farli dialogare in merito alla proposta“, ha concluso ancora il buon Angelo che ha salutato definitivamente lo show di Rai 1 dopo tantissime stagioni.