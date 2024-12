Marco Liorni tra il sogno Sanremo e Capodanno: “Discorsi tossici ma…”

Protagonista in Rai del Capodanno 2024, Marco Liorni chiude l’annata e guarda al futuro ricco di impegni e anche di sogni professionali.

Marco Liorni sarà protagonista al timone de ‘L’Anno che Verrà’, ovvero lo spettacolo di Capodanno di Rai 1 in diretta da Reggio Calabria di questa stagione. Il conduttore ha ereditato il compito da Amadeus che è passato la scorsa estate sul Nove. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, il presentatore ha parlato di cosa aspettarsi per la notte del 31 ma anche di cosa sogna per il futuro…

Marco Liorni e il Capodanno 2024 di Rai 1

Rispondendo alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa di presentazione de ‘L’Anno che verrà’, Marco Liorni ha spiegato di essere molto contento di aver ereditato il testimone della conduzione dell’evento da Amadeus e di essere pronto ed emozionato.

Marco Liorni

“Certo che sento la responsabilità, ma non ci penso”, ha spiegato. “Mi è capitato altre volte di subentrare a grandissimi, come Amadeus. Ma sono discorsi tossici. L’unica cosa che bisogna fare è dare il meglio di se stessi“.

Secondo il presentatore, la nottata del 31 sarà tutta da vivere e sarà “una vera esplosione di musica e gioia, un’onda da cavalcare”. “Abbiamo voluto dare attenzione a chi ha perso la ribalta un po’ di anni fa, unendoli ai volti più recenti”, ha spiegato ancora il conduttore.

Il sogno Sanremo

Spazio anche ai progetti futuri con il 2025 che per Liorni sarà molto importante, come lo è stato il 2024 definito “professionalmente importantissimo”.

Tra i sogni nel cassetto del presentatore anche il Festival di Sanremo, non per il 2025 quando ci sarà al comando Carlo Conti, ma magari per il futuro: “Tutti i conduttori sognano il Festival di Sanremo. In bocca al lupo a Carlo Conti, sono certo che realizzerà una splendida edizione”.