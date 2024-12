“Operata d’urgenza al cervello”: l’attrice racconta cosa è successo in gravidanza

La famosa attrice Gal Gadot, nota per il ruolo di Wonder Woman, ha raccontato di aver subito un intervento d’urgenza al cervello.

Non si aspettava di dover vivere tutto questo nel 2024, eppure, la nota attrice Gal Gadot si è ritrovata a raccontare un momento difficilissimo affrontato. La donna, famosa per il ruolo di Wonder Woman, mentre era in gravidanza è stata operata d’urgenza al cervello. Per lei e il suo bebè, per fortuna, sono poi arrivate buone notizie.

Gal Gadot operata al cervello: il racconto

Attraverso un post sui social, la bellissima Gal Gadot ha spiegato quanto vissuto mentre era ancora in dolce attesa. I fatti si sarebbero verificati tempo fa ma la donna ha scelto di ripercorrere tutto rendendo partecipi anche i suoi fan.

“Mi è stato diagnosticato un enorme coagulo di sangue nel cervello“, ha detto la donna spiegando di aver vissuto momenti molto duri stando a letto senza muoversi. “Finché non mi sono sottoposta a una risonanza magnetica che ha rivelato la verità. Mi ha ricordato quanto improvvisamente tutto possa cambiare e, nel bel mezzo di un anno così difficile, tutto ciò che volevo era vivere”.

A quel punto l’attrice ha deciso di andare in ospedale e di essere stata sottoposta ad un intervento d’urgenza: “Mia figlia, Ori, è nata in quel momento di incertezza e paura. Il suo nome, che significa ‘la mia luce’, non è stato scelto per caso. Prima dell’intervento, ho detto a Jaron (Varsano, suo marito ndr) che quando sarebbe arrivata nostra figlia, lei sarebbe stata la luce che mi aspettava alla fine del tunnel”.

Nel messaggio, la Gadot ha ringraziato tutti i medici per averle permesso di superare tutto.

Il consiglio

La Gadot ha poi sottolineato gli insegnamenti tratti da questa esperienza. “Innanzitutto, è fondamentale ascoltare il nostro corpo e fidarci di ciò che ci dice. Dolori, malesseri o cambiamenti anche impercettibili hanno spesso un significato più profondo e la sintonia con il proprio corpo può salvare la vita”, e poi “la consapevolezza è importante. Non sapevo che a 3 donne incinte su 100.000, nella fascia di età superiore ai 30 anni, viene diagnosticata la CVT (sviluppo di un coagulo di sangue nel cervello). È così importante identificarla precocemente perché è curabile”, ha concluso la Wonder Woman in un post su X.