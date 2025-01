“Cancellato”: stangata in arrivo per Federica Panicucci

Potrebbe esserci una brutta notizia per Federica Panicucci e una nota trasmissione da lei condotta. Cosa filtra per il 2025.

Tra i volti maggiormente di spicco della televisione italiana c’è senza dubbio Federica Panicucci che per Mediaset sarà protagonista del Capodanno 2024 a Catania. Al netto dell’evento di grande prestigio, in vista dell’anno che sarà, per la conduttrice potrebbe però esserci una brutta notizia. Pare, infatti, che Mattino 4 stia per chiudere…

Federica Panicucci, addio a Mattino 4

In questi mesi a tenere compagnia al grande pubblico Mediaset, e precisamente di Rete 4, è stato il nuovo programma Mattino 4. La trasmissione è stata affidata a Federica Panicucci e a Roberto Poletti che trattano essenzialmente i principali casi di cronaca del nostro Paese. Qualcosa, però, potrebbe presto cambiare.

Federica Panicucci

Secondo le indiscrezioni che filtrano da Dagospia, infatti, potrebbe presto esserci una stangata per i due presentatori. La trasmissione potrebbe chiudere definitivamente.

“Mediaset cancella Mattino 4?”, si legge sul media. “Il programma condotta da Federica Panucci e Roberto Poletti non tornerà in onda, come previsto inizialmente, il 7 gennaio. C’è chi accenna a uno stop momentaneo ma la trasmissione potrebbe essere cancellata. Nei prossimi giorni la decisione definitiva”.

Il Capodanno a Catania

Sebbene, per adesso, non ci siano notizie ufficiali su Mattino 4, la mente e le forze della Panicucci sono sicuramente indirizzate al Capodanno a Catania. Sarà, infatti, la conduttrice a guidare l’evento “Capodanno in Musica“, condotto in diretta televisiva su Canale 5. Al suo fianco ci sarà la partecipazione di Fabio Rovazzi.

Location della serata, come noto, piazza Duomo di Catania, ovviamente, dove si alterneranno tantissimi artisti sul palco per una notte bellissima per dare il benvenuto al 2025. Tra i protagonisti ci saranno Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riccardo Fogli, Riki, Spagna, Umberto Tozzi e Vida Loca. Oltre alle esibizioni di alcuni talenti della scuola di Amici.