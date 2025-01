“Vedo tante cose belle in te”: momento intimo tra Helena e Zeudi al GF

Cosa sta succedendo tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al GF? Le due concorrenti sembrano essere decisamente vicine.

Sebbene l’attenzione in questa edizione del Grande Fratello sia stata fin qui attirata, a livello di coppie, da Shaila e Lorenzo con tanto di “incomodo” Javier, ecco che le cose potrebbero cambiare. Infatti, potrebbe essere in atto una sorta di nuova “ship” con protagoniste Helena Prestes e Zeudi Di Palma che si sono molto avvicinate.

Helena e Zeudi vicinissime al GF

Da quanto ha fatto il suo ingresso nella Casa, Zeudi Di Palma ha subito visto in Helena Prestes una figura a cui rapportarsi in modo molto diretto e sincero mostrando tutta se stessa.

In tale ottica, l’ex Miss Italia ha anche ammesso di avere una sorta di interesse per la modella brasiliana e poco a poco le due si ritrovate ad essere sempre più unite.

Zeudi Di Palma

Il particolare rapporto tra la Prestes e la Di Palma, ovviamente, non è passato inosservato agli altri concorrenti e ai telespettatori che hanno visto con interesse la loro dinemiche.

Le due, appunto, si sono avvicinate sempre di più e tale legame potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta, nel bene o nel male…

“Non sono pronta”

Helena e Zeudi si sono ritrovate a parlare in modo molto intimo in queste ore e la loro conversazione è stata ascoltata con grande attenzione dai fan. Zeudi ha ribadito il proprio interesse ma la Prestes ha voluto chiarire alcune cose.

“Vedo tante cose belle in te. A volte quando siamo abbracciate immagino come sarebbe fare cose insieme, viaggiare, stare insieme a casa mia e tutto il resto”, ha detto Helena. “Ma io non sono pronta ad avere un rapporto con un’altra persona. Non rendere pesante il nostro rapporto, perché per me non ci sono problemi”.