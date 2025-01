Grande Fratello: Alfonso racconta la tragica morte del padre, “Un proiettile vagante”

Alfonso D’Apice commuove tutti al Grande Fratello con lo straziante racconto della morte del padre: “Un proiettile vagante a Capodanno”.

Il Grande Fratello, si sa, è un’altalena di emozioni per i concorrenti e i telespettatori. I gieffini, nei mesi di permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia, arrivano a fare confessioni profonde e toccanti sulla loro vita, e questo è successo anche ad Alfonso D’Apice. Il concorrente, infatti, ha sorpreso tutti con un toccante ricordo che ha emozionato il pubblico.

Durante l’ultima puntata del reality, D’Apice ha raccontato della tragica morte del padre avvenuta durante la notte di Capodanno. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello: il dramma familiare di Alfonso

Nella puntata del 30 dicembre del Grande Fratello, Alfonso ha condiviso con il pubblico e i coinquilini un momento molto doloroso della sua vita. Durante un confronto emozionante, ha raccontato la tragica perdita di suo padre, avvenuta nella notte di Capodanno tra il 2011 e il 2012, quando era ancora un bambino.

Alfonso ha ricordato come il padre, di appena 39 anni, sia stato colpito da un proiettile vagante durante i festeggiamenti per il nuovo anno.

Qui il video del racconto del gieffino.

Secondo il racconto di Alfonso, quella notte avrebbe dovuto essere un momento di festa in famiglia. Il padre si trovava dall’altra parte della strada per ammirare i fuochi d’artificio, mentre Alfonso era rientrato in casa per prendere un giubbotto. È stato in quel momento che un proiettile vagante ha colpito il padre, trasformando una serata di gioia in una tragedia inaspettata.

Il supporto della mamma di Alfonso al Grande Fratello

Alfonso ha confidato di provare ancora oggi un senso di colpa per non essere stato accanto al padre in quegli ultimi momenti, una ferita emotiva che lo accompagna da oltre un decennio.

Durante la diretta, Alfonso ha ricevuto una sorpresa speciale: la visita della madre. L’abbraccio tra i due ha emozionato profondamente gli inquilini della Casa e i telespettatori. La madre ha cercato di infondere forza e coraggio al figlio, ricordandogli l’importanza di andare avanti e di custodire i ricordi belli della loro famiglia.