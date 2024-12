Addio alla leggendaria e amata attrice dopo una brutta malattia

Cinema e spettacolo in lutto: è morta la celebre attrice famosa per il ruolo di Alice Hyatt nella sitcom di successo “Alice”, Linda Lavin.

Addio a Linda Lavin, celebre per il ruolo di Alice Hyatt nella sitcom di successo “Alice” (1976-1985). L’attrice è scomparsa all’età di 87 anni a Los Angeles. Stando alle informazioni trapelate dai principali media, il decesso si è verificato domenica 29 dicembre a causa di complicazioni dovute alla lunga malattia contro la quale stava combattendo da qualche tempo.

Morta l’attrice Linda Lavin

Il mondo del cinema e in generale dello spettacolo sono in lutto per la morte della leggendaria attrice Linda Lavin, famosa soprattutto per il ruolo di Alice Hyatt nella sitcom di successo “Alice“. La donna ha rappresentato per anni uno dei personaggi più amati in assoluto dal pubblico del piccolo schermo, ovvero la cameriera con il sogno di diventare cantante.

Secondo le informazioni che si apprendono dai media americani e non solo, l’attrice statunitense è morta domenica 29 dicembre a Los Angeles per le complicazioni di un cancro ai polmoni scoperto di recente.

La carriera

Nel corso della sua lunga carriera, la Lavin si era affermata prima di diventare attrice di film e sitcom, sui palcoscenici di Broadway. Vinse due Drama Desk Award, un Tony Award (su sette nomination), un Obie Award e un Lucille Lortel Award.

Tra grande e piccolo schermo ha recitato in oltre quaranta produzioni tra cui vanno sottolineati “Il diario di Anna Frank” e “Piccoli omicidi” oltre ad “Amiamoci così belle signore”.

Il vero successo, come detto, è arrivato poi con sitcom, ispirata al film di Martin Scorsese “Alice non abita più qui” (1974), che la consacrò a livello internazionale. Per la sua interpretazione di Alice Hyatt, la Lavin arrivò a vincere due Golden Globe come migliore attrice in una serie comica oltre ad ottenere una nomination agli Emmy Award.