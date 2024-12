Sabrina Salerno: “Sono superstiziosa ma il 2025 sarà…”

Tempo di bilanci di fine anno per Sabrina Salerno che ha fatto un recap del suo 2024 con tanto di augurio per l’anno che verrà.

Ha anticipato un po’ i tempi ma Sabrina Salerno in queste ore ha scelto di fare un bilancio del suo ultimo anno che l’ha vista protagonista dal punto di vista professionale ma anche molto impegnata a prendersi cura di sé a causa di un tumore al seno. La donna, tramite alcune stories su Instagram e un post ha fatto un recap del 2024 con tanto di auspicio per il 2025.

Sabrina Salerno, il 2024 tra concerti e malattia

“Il 2024 è stato un anno faticosissimo sotto tanti punti di vista, lavorativamente parlando perché sono stata due mesi e mezzo in Spagna, poi in Francia e in America e di nuovo in Francia. Mi sono rotta i legamenti a gennaio, già lì è stato un segno un po’ funesto ma ho continuato a portare avanti quello che potevo, ho fatto del mio meglio per proseguire i miei concerti”, ha esordito Sabrina Salerno nelle sue stories Instagram.

Sabrina Salerno

“Sicuramente è stato un anno molto importante, sono successe delle cose negative ma io ho sempre cercato di tirare fuori il positivo dal negativo perché mi fa stare meglio, perché metabolizzo meglio”, ha proseguito ancora la soubrette che ha poi voluto ringraziare tutte quelle persone che nell’ultimo anno le sono rimaste accanto. “Ringrazio chi mi è stato vicino e mi ha tranquillizzato prima della radioterapia dicendomi che non sarebbe successo nulla di grave. Ma ringrazio anche chi mi ha detto che sarei stata male, preparandomi”.

L’augurio per il 2025

Facendo riferimento, ovviamente, al recente tumore al seno per il quale è stata operata, la Salerno ha proseguito: “Al momento dico che sto benissimo, sono iperattiva e vado in palestra ma questo non significa che io prenda sottogamba le problematiche di questo tipo di situazione. Dico solo che, fortunatamente come altre persone, non ho avuto affetti collaterali importanti”.

Infine, prima di concludere le sue stories, ecco l’augurio per l’anno che sarà: “Il 2024 tra un po’ sparirà ma io non sono così sicura che il 2025 sarà… sono relativamente superstiziosa. Meglio non dire niente“.