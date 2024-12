“Mi fidanzo, mi sfidanzo…”: ecco a chi ha chiesto aiuto Belen

Ha chiesto dei “consiglietti” Belen Rodriguez alla prese con le vicende di cuore. L’argentina protagonista con Amore alla prova…

Sta generando diverse reazioni la pubblicità che vede protagonista Belen Rodriguez in vista dell’inizio del programma dedicato alle coppie in crisi dal titolo “Amore alla prova” su Real Time. L’argentina ha, di fatto, chiesto dei “consiglietti” ad una terapeuta facendo riferimento non solo alle situazioni delle coppie che si metteranno in gioco nella trasmissione ma anche a livello personale…

Belen, la pubblicità con la terapeuta

Li ha chiamati “consiglietti” in modo scherzoso, ma forse Belen Rodriguez avrebbe davvero il piacere di ricevere qualche parola e consiglio in tema amore. L’argentina è stata protagonista di una simpatica pubblicità in vista dell’inizio del suo programma su Real Time, “Amore alla prova”, nella quale ha fatto intendere che ci sarà anche l’intervento di una terapeuta di coppia per chi si metterà in gioco nella trasmissione.

Belen ha detto: “Da tantissimi anni fai la terapeuta di coppia, io da moltissimi anni mi fidanzo, mi sfidanzo, mi fidanzo… Magari qualche consiglietto me lo potresti dare anche tu perché…”. Dal canto suo, l’esperta ha replicato: “Mi sembra che te la cavi bene comunque, no?”.

L’argentina ha quindi chiesto ulteriormente: “Tu dici?”, “Sì”, la risposta. “Dici che è meglio cambiare?”, ha proseguito la Rodriguez. “Sì, sì assolutamente. Tu fai la pratica e io faccio la teoria”, ha risposto ancora la terapeuta.

“Chi meglio di lei?”: le reazioni

Il siparietto generato dalla clip pubblicitaria condivisa dall’argentina e da Real Time ha generato tantissime reazioni con molti utenti che hanno ritenuto la scenetta molto divertente e azzeccata. A chi, invece, era del parere diverso, qualche fan della Rodriguez ha risposto: “Chi critica Belen in questo ruolo chiederei : perché no? Chi meglio di chi è passato da certe situazioni può capire la situazione?”.