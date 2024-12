Alba Parietti investita sulla pista da sci: come sta

Ore di apprensione per le condizioni di Alba Parietti che sarebbe stata vittima di un incidente sulle piste da sci a Courmayeur.

Vacanza sulla neve per Alba Parietti che, purtroppo, sembra dover fare i conti con un imprevisto decisamente spiacevole. Stando alle informazioni che stanno trapelando in questi minuti, infatti, la nota showgirl sarebbe stata investite sulla pista da sci. Non è chiaro del tutto quali siano le attuali condizioni di salute della donna e la dinamica precisa del sinitro.

Alba Parietti investita sulla pista da sci

Un “pirata” delle nevi ha investito Alba Parietti sulle piste da sci a Courmayeur. Sono queste le informazioni che arrivano da Dagospia in una flash news senza particolari dettagli. La nota showgirl sarebbe stata vittima di un incidente con un individuo che l’avrebbe colpita prima di fuggire.

Alba Parietti Fabio Adami

Stando a Dagospia non è chiara la dinamica dell’accaduto e tantomeno quali siano le condizioni della donna: “Alba, era meglio starsene in baita!”, si legge nella versione online del media. “Alba Parietti è finita al pronto soccorso, a Courmayeur, dopo essere stata investita sulle piste da sci da un ragazzo che poi è scappato. Sono in corso le ricerche dell’investitore delle nevi”.

Come sta la showgirl

Sebbene inizialmente non ci fossero notizie sulle condizioni della donna, a distanza di qualche ora dall’uscita della notizia sul suo conto, ecco proprio la Parietti dare qualche aggiornamento con tanto di foto in sedia rotelle.

“Oggi ho avuto necessariamente modo di riflettere su quanto sia preziosa la sanità pubblica italiana, spesso criticata, ma che nella realtà si rivela un pilastro fondamentale del nostro Paese. Ieri, durante una giornata sugli sci, sono stata investita da un minorenne che procedeva a grande velocità, in un momento in cui le piste erano quasi vuote. L’incidente mi ha causato un trauma al ginocchio e oggi mi sono recata all’Ospedale Umberto Parini di Aosta per farmi visitare […]”.

[…] Diagnosi rima di frattura a livello dell’empiatto libiale esterno associata a minimo affondamento dello stesso”, ha concluso la showgirl.