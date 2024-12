Federica Nargi, Capodanno da sogno alle Maldive: le foto mozzafiato

Vacanze speciali per Capodanno per Federica Nargi e Alessandro Matri, in compagnia delle loro figlie. Le foto dalle Maldive…

Federica Nargi e Alessandro Matri hanno scelto una destinazione da sogno per salutare il 2024: le Maldive. La coppia è partita insieme alle due figlie, Sofia e Beatrice, per una vacanza all’insegna del relax e della famiglia. Dopo mesi intensi, soprattutto per Federica, che ha concluso con successo la sua avventura a Ballando con le Stelle conquistando il terzo posto, questa pausa tropicale è l’occasione perfetta per ricaricare le energie e godersi i propri cari.

Federica Nargi, Capodanno alle Maldive

Sui social, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno condiviso diversi scatti che ritraggono le splendide location nelle quali hanno scelto di trascorrere questi giorni e, presumibilmente, anche Capodanno. Si tratte delle Maldive con spiagge bianchissime, acque cristalline e tramonti da favola che fanno da sfondo a questa fuga paradisiaca.

Alessandro Matri e Federica Nargi

Le immagini condivise dalla coppia hanno mostrato anche momenti di dolce intimità familiare, con i due che si stanno dedicando completamente alle figlie.

La scelta delle Maldive da parte della famiglia Nargi-Natri non sorprende, dato che la destinazione è una delle preferite dai vip italiani per il periodo natalizio. Per Federica e Alessandro, va detto, è sicuramente anche un modo per recuperare il tempo perso durante gli impegni lavorativi e i mesi di prove di Ballando con le Stelle.

Le foto social e le reazioni

Tra sorrisi, abbracci e panorami mozzafiato, questa vacanza sembra essere il regalo perfetto per chiudere l’anno in bellezza e iniziare il nuovo con il piede giusto. I fan sembrano aver apprezzato la condivisione fatta dalla bella ex Velina e dall’ex calciatore e nei vari commenti ai recenti post hanno voluto mandare tantissimo affetto. “Siete una famiglia bellissima”, “Che coppia che siete, stupendi”. “Una famiglia perfetta, solare e sincera. Buon anno a tutti voi”, si legge da parte di alcuni utenti.

Insomma, per la famigliola sarà un Capodanno all’insegna dell’amore e del relax, che promette di essere indimenticabile.