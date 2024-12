“Giorni devastanti”: il dramma dell’ex Uomini e Donne

Sono state giornate intense e tristi per l’ex volto di Uomini e Donne, Francesca Del Taglia. Ecco cosa le è accaduto.

I tantissimi telespettatori di Uomini e Donne la ricorderanno senza dubbio e avrebbero preferito sentire ben altre notizie dalle sue labbra. Eppure, in queste ore, Francesca Del Taglia è tornata sui social raccontando di aver vissuto un vero e proprio dramma che, solo con l’aiuto dei suoi cari e con l’affetto dei seguaci, potrà piano piano superare…

Francesca Del Taglia, il lutto nei giorni di Natale

Nelle scorse ore, Francesca Del Taglia, ex volto di Uomini e Donne, ha raccontato di aver subito un terribile pesante lutto legato alla morte dei gattini che la sua gatta aspettava. A quanto pare, il felino ha avuto problemi durante il parto lasciando sgomenta la ragazza.

“Sono stati per me giorni devastanti… come vi ho raccontato ieri nelle storie… so che alcuni di voi penseranno ci sono cose più gravi nella vita (ed è vero) ma non si può giudicare il dolore degli altri in base alle tragedie più grandi”, ha esordito la Del Taglia in un post su Instagram.

“Ci sarà sempre chi ha vissuto cose peggio delle nostre. Comunque in 10 anni di social non mi sono mai esposta nei miei momenti difficili… li ho sempre protetti ed in più tendo a chiudermi in me stessa in generale anche nella vita reale… ma da ieri posso garantire di non aver mai fatto scelta migliore… perché mi è arrivato tutto il vostro amore… infiniti messaggi di forza… di compassione e comprensione… tutto questo mi ha dato forza… sono una persona che ha sempre creduto nell’amore sotto ogni sua piccola sfaccettatura… ho avuto persone splendide ad aiutarmi e a supportarmi… anche con piccolissimi gesti che mi hanno riempito il cuore e mi hanno fatto sentire amata come mai in vita mia…”.

L’affetto dei fan

La Del Taglia ha proseguito il suo post ringraziando per il tanto affetto ricevuto non solo in questa occasione drammatica ma, evidentemente, anche in passato: “Quindi detto ciò voglio ringraziarvi tutti e vi consiglio di non smettere mai di credere e dare amore. L’amore potrebbe salvare il mondo quindi impegniamoci tutti ad essere la versione migliore di noi stessi e di aiutare il prossimo anche con piccoli gesti… perché a me mi avete salvata… grazie”.