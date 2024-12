Nelle scorse ore gli auguri speciali per il compleanno di sua sorella Valentina: Chiara Ferragni è finita nella bufera per la dedica.

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé. La nota imprenditrice digitale, infatti, ha dedicato un dolce post su Instagram alla sorella Valentina per il suo compleanno. Il messaggio di Chiara, però, ha suscitato reazioni decisamente antipatiche nei suoi confronti viste le parole utilizzate ritenute da alcuni utenti del web troppo “egocentriche”.

Chiara Ferragni, gli auguri alla sorella Valentina

Nel bene o nel male, Chiara Ferragni fa sempre parlare di sé. Questa volta a vederla protagonista è una polemica mossa da alcuni utenti del web subito dopo un post Instagram con gli auguri per il compleanno di sua sorella Valentina.

Valentina Ferragni

Chiara ha voluto scrivere un bellissimo pensiero alla sorella Valentina in occasione del suo compleanno celebrato anche con diverse foto: “I migliori auguri alla mia sorellina, che è stata una delle mie rocce quest’anno e che mi ha insegnato così tanto sull’amore per se stessi e sul cambiamento. Ti voglio bene per sempre Uali”.

Le parole, cariche di affetto, sono state accompagnate come anticipato da una serie di foto delle due sorelle, suscitando immediata attenzione sui social. Tuttavia, il post molto dolce non ha ricevuto solo pareri positivi.

La polemica

Le frasi scritte dalla bella Chiara per la sorella hanno scatenato una pioggia di commenti negativi, con alcuni utenti che hanno criticato la Ferragni per aver messo troppo al centro sé stessa nel messaggio. Alcuni hanno sottolineato come il tono della dedica sembri focalizzarsi più su ciò che Valentina ha rappresentato per Chiara piuttosto che celebrare la sorella nel suo giorno speciale.

In questo senso, le critiche hanno fatto riferimento ad una sorta di “protagonismo” ed “egocentrismo” che, in questa occasione, poteva essere risparmiata.

Al netto della bufera nei commenti (degli haters), la stessa Valentina ha voluto ringraziare Chiara: “Ti voglio bene! Per sempre assieme”.