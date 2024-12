Ancora una situazione di grande tensione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: lo sfogo social con la denuncia.

Dopo essersi lasciati, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni stanno portando avanti una battaglia legale senza esclusione di colpi. Il ragazzo ha dovuto fronteggiare pesanti accuse di minacce e stalking e, allo stesso tempo, ha fatto i conti con l’impossibilità di vedere sua figlia. Al netto di una vicenda non troppo chiara, il dj ha fatto sentire ancora una volta la sua voce a margine delle festività di Natale.

Basciano: la denuncia social e non solo

Attraverso una lunga storia su Instagram, Alessandro Basciano ha voluto dire la sua a proposito della situazione vissuta nei giorni di Natale durante i quali, a detta sua, gli sarebbe stato impedito – presumibilmente da Sophie Codegoni – di vedere la loro figlia.

Sophie Codegoni

“Un padre non può trascorrere il Natale con la sua bambina, darle un regalo, sapere come sta. Ho seguito la strada della legalità, abbiamo depositato un ricorso in tribunale, fatto tre denunce per sottrazione di minore, ma la giustizia ha i suoi tempi”, ha scritto Basciano con grande amarezza e tristezza in una storia su Instagram.

“Nel frattempo non so dove si trovi mia figlia, se sta bene, con chi sia. È chiaro che molte azioni siano finalizzate a suscitare una mia reazione, infinite provocazioni che schivo come sassi, Strumentalizzare l’amore per una figlia, utilizzarla come se fosse un oggetto di proprietà esclusiva è di quanto più crudele esista al mondo”.

Basciano ha poi proseguito: “Vado dritto per la mia strada, confidando nella giustizia, nella verità e nel tempo. Certo che tutto il male ritorni al mittente, anche nei confronti di chi si prodiga per farmi del male morale ma anche fisico, un giorno questo ultimo concetto sarà più chiaro a tutti, per ora va bene così”.

L’ultimo incontro: la polemica

Le parole dell’uomo fanno seguito ad un recente scatto pubblicato dal settimanale Chi nel quale sembrava che proprio Basciano e la Codegoni avessero trovato un punto in comune per il bene della loro figlioletta.

A quanto pare, invece, quella foto che ritraeva i due insieme sarebbe stata frutto dell’inganno. La Codegoni, infatti, aveva spiegato che l’incontro avuto non sarebbe stato organizzato e tantomeno voluto ma ottenuto in modo poco pulito.