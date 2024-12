Aggressione orribile a noto volto Rai: cosa è successo

Terribile aggressione subita dal noto conduttore e autore anche della Rai Gianni Ippoliti in pieno centro a Roma. Cosa è successo e come sta.

Sono state ore di grande apprensione e tensione per il noto conduttore e autore Gianni Ippoliti. L’uomo, infatti, è stato vittima di una aggressione avvenuta in pieno centro a Roma, probabilmente, a causa di un parcheggio. A Il Messaggero, lo stesso Ippoliti ha rilasciato alcune dichiarazioni che, però, non sono state del tutto esplicative dell’accaduto.

Gianni Ippoliti aggredito: i fatti

Stando alle ricostruzioni riportate da Il Messaggero, il tutto sarebbe avvenuto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre, intorno alle 4. Gianni Ippoliti si trovava nei pressi del posteggio quando sarebbe arrivato un uomo a bordo di un furgone bianco.

Subito dopo quel momento, ecco iniziare una discussione che, nel giro di pochi istanti, degenera in un episodio di violenza. Infatti, in poco tempo, dalle offese solo a parole, l’uomo arrivato davanti a Ippoliti sarebbe passato alle mani.

Il volto Rai sarebbe stato raggiunto da un pugno in faccia che lo ha fatto cadere a terra facendolo sbattere contro un’altra vettura parcheggiata accanto. A quel punto l’aggressore si sarebbe forse spaventato e sarebbe fuggito lasciano Ippoliti fermo sul posto. Stando sempre a Il Messaggero, il presentatore avrebbe anche preso parte della targa del mezzo e successivamente avrebbe chiamato le autorità competenti.

Come sta il volto Rai

Attualmente non sappiamo come stia Ippoliti ma l’uomo avrebbe rilasciato alcune brevi dichiarazioni proprio a Il Messaggero: “Non ne voglio parlare, devo metabolizzare quello che è successo. Ora ho bisogno di riposare, poi penserò a tutto e soprattutto a capire chi è stato”, il commento del conduttore.

Il presentatore è stato descritto dal quotidiano come “sconvolto e incredulo” per quanto accaduto ma per fortuna il peggio è passato. L’aggressione, come detto, è avvenuta in centro a Roma, precisamente in via de’ Prefetti. Alla base dell’attacco subito da il conduttore motivi legati alla viabilità, forse per un parcheggio.