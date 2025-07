Noto per essere un conduttore televisivo, è stato anche concorrente di Ballando con le stelle: ecco chi è Gianni Ippoliti!

Uno dei conduttori italiani più conosciuti: è Gianni Ippoliti, colui che ha condotto diversi programmi televisivi e ha partecipato come concorrente allo show della Rai “Ballando con le stelle”, prima di approdare, nel 2025, anche a Tale e Quale Show. Secondo quanto ha dichiarato, non si ritiene né un conduttore né un autore… Scopriamo di più sul conto di Gianni Ippoliti, tra carriera e vita privata!

Gianni Ippoliti, chi è: biografia e carriera

Nasce a Roma il 22 febbraio 1950, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Della sua infanzia e della sua adolescenza non abbiamo molte notizie, a parte che Gianni è stato un ex arbitro di calcio prima di entrare a far parte del mondo televisivo.

Debutta in tv nel 1977, quando entra a far parte del cast di “Piccolo Sam” di Rete 1. Successivamente ottiene il ruolo di inviato per il programma Fresco Fresco e, nel 1988, arriva il suo primo lavoro da conduttore: va in onda su Italia 1 il programma Provini.

Diventa famoso grazie al programma “Dibattito”, un talent show in cui si ritrovavano dei personaggi sconosciuti attorno ad una tavola tonda. Tra l’altro, questo è il programma che ha fatto conoscere il noto Luca Laurenti.

La sua carriera incontra il successo quando realizza un programma dedicato alle parodie dei libri famosi, “Grandi sceneggiati”. Dopo aver condotto numerosi programmi, entra a far parte anche di un duo di disco music. Partecipa nel 2005 a Ballando con le stelle e lo rivediamo a novembre 2018 ospite di Maurizio Costanzo.

Ippoliti prende parte anche al programma del sabato pomeriggio di Rai 1 Le amiche del sabato, dove interviene nel ruolo di commentatrice di gossip. Nel 2025, il suo nome compare nel cast della nuova stagione di Tale e Quale Show.

La vita privata

Gianni Ippoliti ha sempre mantenuto un profilo estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Pur essendo un volto noto del panorama televisivo italiano, ha scelto di tenere lontani dai riflettori gli aspetti più intimi della sua esistenza.

Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe sposato con Adriana Petrucci, una docente, ma il conduttore non ha mai confermato pubblicamente questa notizia. La sua discrezione è perfettamente in linea con il suo carattere schivo, tanto che raramente si esprime su questioni familiari o sentimentali. Al momento, non esistono informazioni ufficiali sulla presenza di figli, contribuendo a mantenere un alone di mistero attorno alla sfera personale del conduttore.

Le curiosità su Gianni Ippoliti

– Nel 1979 ha fatto parte del duo musicale Craabs, insieme alla modella e cantante belga Danielle Devred.

– Ha realizzato speciali parodici su Anna Oxa e i Pooh intitolati Perché ha vinto…?, trasmessi prima ancora che vincessero Sanremo.

– Nel 2008 è stato nominato presidente onorario del quartiere Castello della città di Nardò, in Puglia.

– Nel 2008 diventa presidente della squadra di pallamano maschile di Serie A, Italgest Salento D’Amare Casarano.

– Nel 2009, mentre si trovava nella sua villa di Porto Cesareo in compagnia della moglie, delle persone hanno collocato una falsa bomba carta nel suo giardino.

– Ha un profilo Instagram abbastanza attivo. Ogni tanto pubblica scatti che lo ritraggono nella vita quotidiana e nell’ambiente lavorativo.