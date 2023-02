I cuori solitari, secondo uno studio, dovrebbero usare una foto profilo in compagnia del proprio cane per trovare l’amore.

Sono tante le persone che stanno cercando l’anima gemella e che nonostante gli sforzi non riescono proprio a trovarla. Uno studio condotto dal Kennel Club ha svelato qualcosa di nuovo che potrebbe dare una mano ai cuori solitari a trovare la persona fatta per loro. Pare infatti che mettere una foto profilo insieme al proprio cane aumenti le possibilità di trovare l’amore.

Lo studio

Il team di scienziati del Kennel Club con a capo il ricercatore Paul Martin ha effettuato uno studio molto interessante che potrebbe aiutare a trovare il vero amore. Commissionata da The Guide Dogs for the Blind Association, la ricerca è stata fatta nel Regno Unito tenendo in considerazione gli iscritti alle app d’incontri che stanno cercando l’anima gemella.

basenji

Coloro che sono stati intervistati hanno ammesso di essere più attratti da quei profili dove nell’immagine profilo appare anche un cane. Questa notizia in realtà non deve stupire dal momento che riportando le caratteristiche degli animali sui proprietari. Chi li possiede appare più socievoli, attivi ed empatici.

La ricercatrice Helen Fisher ha spiegato che “Avere un cane rivela molti aspetti della personalità di qualcuno”. Secondo l’esperta “Generalmente si tende a pensare che i proprietari di animali domestici siano più affidabili ed empatici, vista la capacità di prendersi cura di un altro essere vivente”.

Qual è la verità?

Le foto profilo con il proprio cane aumenta le possibilità di trovare l’amore, ma ovviamente non basta. Per avere buoni risultati è necessario infatti essere veri amanti degli animali. Addirittura il 59% degli intervistati ha svelato infatti che non inizierebbe mai una relazione con una persona che non ama i cani.

Addirittura la metà degli intervistati ha ammesso che non si farebbe problemi a prendere “in prestito” il cane di amici o parenti per fare la foto. Come detto però avere una foto con un cane non basta. Dopo aver avviato la conversazione per avere successo serve anche essere in grado di dimostrarsi persone socievoli e positive.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG