Qual è il significato di Supereroi di Mr Rain? Il brano, che segna il debutto a Sanremo 2023, mette al centro della scena la salute mentale.

Mr Rain ha debuttato al Festival di Sanremo 2023 con Supereroi, un brano che accende i riflettori sul tema della salute mentale. La canzone racconta un periodo difficile affrontato dal rapper, superato solo grazie all’aiuto di un esperto: vediamo il significato e il testo.

Supereroi di Mr Rain: il significato della canzone

Supereroi è la canzone con cui Mr Rain debutta al Festival di Sanremo 2023. L’artista, all’anagrafe Mattia Balardi, ha scritto il brano in collaborazione con Federica Abbate. Una ballad che mette al centro della scena il tema della salute mentale ed è resa estremamente romantica dal coro dei bambini sul ritornello. Come specificato dal rapper, il pezzo nasce da un’esperienza autobiografica, quando ha vissuto sulla sua pelle un momento molto delicato.

“A volte chiedere aiuto ci fa paura

Ma basta un solo passo come Il primo uomo sulla luna,

Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto“.

Quando si vive un disagio psicologico, il primo passo da compiere è chiedere aiuto. Fa paura, ma è necessario per tornare a stare bene perché “ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle, ma in fondo ti cambiano dentro“.

“Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo

Tu c’eri lo stesso“.

Quando si tocca il fondo non si è mai soli: tutti possiamo contare sulla compagnia del nostro bambino interiore. E’ per questo che Mr Rain si sente una specie di supereroe, perché è riuscito ad essere un’ancora per se stesso, coccolando il piccolo Mattia che si sentiva perso.

“Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tua è anche mia

Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia

Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me“.

Intervistato da Fanpage.it, Mr Rain ha così parlato di Supereroi: “Mi sono sentito un supereroe, come dico anche nel brano, quando in un momento di difficoltà, dato anche da un percorso cominciato alcuni anni fa, sono riuscito ad accettarmi e a volermi bene. Ho smesso di vergognarmi, di preoccuparmi nel raccontare le mie ansie“.

Ecco il video di Supereroi di Mr Rain:

Supereroi di Mr Rain: il testo della canzone

Non puoi combattere una guerra da solo

Il cuore è un’armatura

Ci salva ma si consuma…

