“Ma che dici?”: gaffe in diretta tv per Iva Zanicchi

Pronta per Sanremo 2025, Iva Zanicchi si è resa protagonista di una curiosa gaffe in diretta televisiva durante ‘Storie Italiane’.

Idee chiarissime per Sanremo 2025 per Iva Zanicchi che ha l’intenzione di stupire a modo suo durante la kermesse musicale dove riceverà un premio alla carriera. Intanto, la nota artista, durante la puntata odierna di ‘Storie Italiane’, è stata protagonista di una simpatica gaffe nei confronti della conduttrice, Eleonora Daniele.

Iva Zanicchi verso Sanremo 2025

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2025, Iva Zanicchi riceverà un premio alla carriera. Un qualcosa di molto gradito e inaspettato che la donna intende celebrare con grande simpatia e orgoglio. Prima della kermesse, l’Aquila di Ligonchio è stata ospite di ‘Storie Italiane’ con Eleonora Daniele e ha descritto le sue sensazioni.

Iva Zanicchi – www.donnaglamour.it

“Io avrei tanto voluto indossare un vestito rosso con un grandissimo spacco perchè ho delle gambette che non scherzano e un po’ di scollatura, però mia figlia è andata in crisi me l’ha impedito”, ha raccontato la Zanicchi alla conduttrice. “Mi ha quindi vestita da cardinale”, ha aggiunto facendo dell’ironia con la presentatrice. Proprio la Daniele ha quindi replicato: “Ma che dici? Sei tutta coperta? Senza uno spacco? Niente?”.

La gaffe con Eleonora Daniele

Successivamente la Zanicchi ha spiegato di stare bene e di essere pronta alla serata al Festival nonostante un po’ di raffreddore. Ma proprio durante questo scambio di battute, la donna ha commesso una simpatica gaffe sbagliando il nome della conduttrice. “Arrivo, arrivo… Non potevo lasciare Daniela qua così eh… E’ sempre Daniela…”, ha ribadito commettendo di nuovo lo sbaglio.

A quel punto, prendendola con filosofia, la bella conduttrice ha scherzato: “Eleonora, Eleonora Iva…Mi conosci da 20 anni… Avrai forse dormito troppo stanotte”. La gag si è conclusa con le scusa della simpaticissima Iva che ha scherzato dicendo di essersi un po’ “rincog**onita”.