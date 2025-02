Sanremo, Carlo Conti allo scoperto su Amadeus e Fiorello: ecco chi ha sentito

Il Festival di Sanremo 2025 prosegue a gonfie vele e per Carlo Conti non mancano i paragoni con Amadeus e il passato.

Dopo l’intervento “a gamba tesa” sulla domanda ricevuta su Fedez, Carlo Conti ha avuto modo di concentrarsi ancora sul suo Festival di Sanremo 2025 con particolare attenzione ai paragoni con i suoi predecessori ed in particolare su Amadeus e Fiorello. Il conduttore non si è tirato indietro nel rispondere ad una domanda sul loro conto.

Sanremo, il rapporto tra Carlo Conti e Amadeus

Nel corso della conferenza stampa in vista della terza serata del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha avuto modo di rispondere a tantissime domande e curiosità. Una di queste è stata relativa al suo rapporto con Amadeus anche in chiave record di ascolti fatti registrare fin qui dalla kermesse musicale dopo le prime due puntate.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

A Conti è stato chiesto esplicitamente un parere sugli ascolti ma anche se avesse sentito Amadeus in questi giorni. “No, ancora no. Credo che lasci passare questo ciclone. Ancora non mi ha messaggiato. Io non ho avuto tempo di messaggiare con nessuno”, ha dichiarato il presentatore della attuale kermesse musicale dell’Ariston.

Poi sugli ascolti, ecco la precisazione: “(Amadeus e Fiorello ndr) Sono amici e quello che ribadisco è che non è Conti batte Amadeus. È semplicemente che il Festival di Sanremo è in piena salute, sta andando bene, io ho cercato di farlo nel mio modo e il pubblico italiano lo ha apprezzato”, ha detto con grande stile il presentatore.

Il messaggio di Fiorello: il racconto

Proprio su Fiorello, poi, ecco svelato il retroscena: “Dopo la prima sera Fiorello mi ha inviato un messaggio alle 4 e 30, forse 5 e 30”, ha detto Conti. Poi spiegando il perché di quel messaggio: “Aveva finito di vedere il Festival a quell’ora”. Insomma, a quanto pare il Festival gestito da Conti sta coinvolgendo proprio tutti.