“Mi ha toccato molto, sarà dura”: Orietta Berti colpita da Fedez

Il commento molto diretto e onesto di Orietta Berti dopo le esibizioni al Festival di Sanremo 2025 di Fedez con la sua canzone, ‘Battito’.

Sempre al centro della scena Fedez che al Festival di Sanremo 2025 ha impressionato con la sua canzone ‘Battito’ ma anche fatto discutere durante le recente conferenza stampa. A parlare del rapper ci ha pensato in queste ore Orietta Berti che in passato ha collaborato proprio con lui. La nota artista si è detta un po’ preoccupata per il giovane cantante.

Fedez a Sanremo: il successo di ‘Battito’

Sono state settimane sicuramente molto movimentate per Fedez prima di Sanremo. Tante le voci riguardanti la sua vita privata, le vicende con Chiara Ferragni e Fabrizio Corona. Ora, al Festival, il rapper ha deciso di far parlare la musica con la sua canzone ‘Battito‘ che racconta un tema molto delicato come la depressione.

Orietta Berti – www.donnaglamour.it

Sia nella prima uscita a Sanremo che nella seconda, Federico ha letteralmente “spaccato” sul palco dando una dimostrazione incredibile di concentrazione e forza. Un qualcosa che, al netto delle solite polemcihe che lo accompagnano, ha suscitato pareri positivi nei suoi confronti, soprattutto a livello professionale e musicale. A commentare, invece, il lato più umano ci ha pensato a Il Fatto Quotidiano, Orietta Berti.

Il commento di Orietta Berti sul rapper

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, la Berti ha detto la sua su Fedez: “Conoscendone lo stato d’animo, la depressione, la sua canzone mi ha toccato molto, è una delle più belle che abbia mai fatto. Era molto teso, tremava tutto, ma è riuscito a trasmettere quel tipo di emozione”, le sue parole.

E ancora a livello personale su Fedez: “Federico è molto sensibile, si commuove con niente ma si tiene dentro ogni cosa. E si ritrova da solo. Gli auguro di uscire in fretta da questo momento nero, sarà dura ma può farcela, è intelligente. Spero che le persone che gli sono vicine lo sostengano”, ha concluso ancora l’usignolo di Cavriago.