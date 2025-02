Francesco Gabbani spiega come Sanremo gli abbia cambiato la vita

Ha già vinto un Festival e, chissà, magari sogna il bis: Francesco Gabbani si racconta sulla kermesse musicale e non solo.

Ha parlato dei cantanti che usano l’autotune non proprio in modo cordiale. Ma in Francesco Gabbani i sentimenti verso tutti sono sempre molto buoni e positivi, specialmente su chi, come Carlo Conti, risulta essere una sorta di “portafortuna” per lui. Lo conferma lo stesso artista parlando in una intervista a Today nella quale ha ripercorso alcune tappe della sua carriera fino al ritorno al Festival di Sanremo 2025.

Francesco Gabbani a Sanremo e il ruolo di Carlo Conti

Un ritorno dove, di fatto, tutto ha avuto inizio. Francesco Gabbani è di nuovo protagonista a Sanremo dopo i successi nelle Nuove Proposte e quello, decisamente più importante, nel 2017 tra i big con ‘Occidentali’s Karma’. Trionfi che hanno avuto un fattore in comune: la presenza di Carlo Conti al timone. Su questo e tanto altro, il cantante ha detto la sua parlando a Today.

Carlo Conti, Francesco Gabbani e Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

“Sicuramente è stato una sorta di padrino artistico o meglio, colui che ha creduto in me in tempi non sospetti e mi ha dato la possibilità di accedere al fantastico mondo del Festival di Sanremo”, ha detto Gabbani sottolineando la grande riconoscenza verso Carlo Conti. “Il fatto che mi abbia scelto nuovamente, che gli sia piaciuta la canzone, mi riempie il cuore di gioia e lo ringrazio molto”.

L’esperienza al Festival 2025 con ‘Viva la vita’

Facendo riferimento alla sua canzone ‘Viva la vita‘, Gabbani ha poi risposto alla domanda su come gli sia cambiata la vita proprio grazie a Sanremo: “Mi è cambiata sicuramente tanto rispetto al fatto che, in questi anni, mi sono reso conto ancora di più di avere la grande fortuna di essere riuscito a fare nella mia vita quello che desideravo fare, di realizzare un sogno e avere anche la consapevolezza di toccare con mano tutto l’affetto del pubblico che ha deciso di seguirmi durante la mia evoluzione”, ha detto l’artista. “La mia vita? È una bella vita sicuramente la mia, ma comunque sono uno che l’accetta così com’è”.