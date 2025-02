Viva la vita di Francesco Gabbani, significato: “Quello che sento è vivere davvero ogni momento”

Viva la vita è la canzone con cui Francesco Gabbani si presenta in gara al Festival di Sanremo 2025: ecco il significato.

Dopo cinque anni d’assenza, Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Viva la vita. Un brano che elenca tutti i motivi per cui, nonostante le difficoltà quotidiane, dovremmo sempre svegliarci e andare a dormire con il sorriso sulle labbra. Vediamo il significato e il testo.

Viva la vita di Francesco Gabbani: il significato della canzone

Francesco Gabbani prova a vincere il Festival di Sanremo 2025 con il brano Viva la vita. Scritta dallo stesso cantante con Pacifico, Claudio Gabelloni, Davide Simonetta e Zito, la canzone è un vero e proprio inno all’esistenza umana che, nonostante gli ostacoli e le difficoltà, deve sempre essere affrontata con il sorriso. Non solo, l’artista mette al centro della scena anche l’importanza del “qui e ora”, del vivere momento per momento.

“Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo“.

Tra gioie e dolori, verità e bugie, l’esistenza è sempre una scoperta. D’altronde, dentro ogni persona c’è lo stesso fuoco. Basta solo saperlo vedere, notarlo con la giusta attenzione e tirare avanti come un treno.

“Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito“.

Anche quando c’è una malattia di mezzo, nessuno sa con certezza quale sarà il suo ultimo giorno sulla terra. Quindi, “Viva la vita finché ce n’è“. Francesco Gabbani ha parlato così della canzone che ha portato a Sanremo 2025: “È un titolo che già di per sé non nasconde il significato generale del brano. Celebra la vita e invita a riscoprire un senso di gratitudine verso l’esistenza. Nel testo canto: ‘Viva la vita finché ce n’è’: finché c’è vita, c’è respiro“.

Ecco il video di Viva la vita di Francesco Gabbani:

Viva la vita: il testo della canzone

Ma non lo vedi?

E non conta se non ci credi

Che siamo un momento…

