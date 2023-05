Qual è il significato della canzone En e Xanax di Samuele Bersani? Il brano mette al centro della scena la salute mentale.

Anche se sono trascorsi dieci anni dalla sua pubblicazione, la canzone En e Xanax di Samuele Bersani è ancora attuale come non mai. Il brano parla di attacchi di panico e del potere salvifico dell’amore: vediamo qual è il significato e il testo.

En e Xanax di Samuele Bersani: il significato della canzone

Uscita il 30 agosto del 2013, En e Xanax di Samuele Bersani è contenuta nell’album Nuvola numero nove. Il titolo cita due noti psicofarmaci, En e Xanax, ma contrariamente a quanto si possa pensare, il brano non è un invito ad abusare di medicinali di questo tipo. En e Xanax vengono presi in prestito dalla medicina per indicare i nomi di un ragazzo e una ragazza che si incontrano e si innamorano. Anche se provengono da famiglie completamente diverse, entrambi soffrono di attacchi di panico. Questo dimostra che le patologie psichiche possono colpire chiunque.

“Lei, la figlia di una americana trapiantata a Roma

e lui

un figlio di puttana ormai disoccupata“.

En e Xanax si mettono a nudo, riescono a tranquillizzarsi a vicenda. Sembrano essere l’uno la medicina dell’altra, anche se le paure e i problemi restano.

“Se non ti spaventerai con le mie paure,

un giorno che mi dirai le tue

troveremo il modo di rimuoverle“.

Samuele Bersani canta l’amore salvifico, quello dove “in due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore“. Chi soffre di attacchi di panico tende ad isolarsi, anche se la malattia spesso non viene neanche colta da occhi esterni. Eppure, l’amore può tutto. Basta soltanto trovare la persona giusta, quella in grado di comprendere che il Dio Pan non è altro che una marcia in più e non una montagna invalicabile.

Ecco il video di En e Xanax di Samuele Bersani:

En e Xanax: il testo della canzone

En e Xanax non si conoscevano

prima di un comune attacco di panico e subito

filarono all’unisono…

Continua per il testo integrale

