“Un bonazzo”: Olly ha fatto perdere la testa ad una famosa conduttrice

Le esibizioni di Olly al Festival di Sanremo 2025 avrebbero fatto perdere la testa ad una nota conduttrice. L’indiscrezione.

Non solo la curiosa promessa a tutti i suoi sostenitori e a quelli che stanno partecipando al FantaSanremo. Olly si sta prendendo la scena al Festival 2025 per la sua canzone, ‘Balorda nostalgia’, ma anche per il suo aspetto fisico che sembra aver conquistato davvero tutti, compresa una famosa conduttrice che sarebbe letteralmente impazzita.

Olly a Sanremo 2025 con ‘Balorda nostalgia’

Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 c’è sicuramente Olly che dopo essere stato protagonista di un tormentone insieme ad Angelina Mango, è tornato alla ribalta alla kermesse musicale in corso con il brano ‘Balorda nostalgia‘ che sta conquistando davvero tutti. In questo senso, oltre alla bravura lato musicale, in tanti hanno notato la sua bellezza a livello fisico.

Olly – www.donnaglamour.it

Proprio sul giovane cantante è arrivata una particolare indiscrezione riportata da Dagospia: “Olly, al secolo Federico Olivieri, ha scaldato i cuori (e non solo!) del pubblico femminile di questa edizione del Festival. Sono pazze di lui e dei suoi bicipiti non solo le più giovani ma anche le signore più stagionate. Dal fascino maschio e dalla voce con timbro virile, questo ex rugbista 23enne ha fatto impazzire i sopiti ormoni di milf e cougar, famose e non”.

I dettagli sulla conduttrice

Sempre Dagospia, che non si è sbilanciata oltre, ha fatto sapere che ci sarebbe una famosa conduttrice che farebbe follie per il giovane artista: “Olly, che i soliti ben informati danno fidanzato segretamente con l’ex di un famoso calciatore, dal canto suo non disdegna le signore con qualche primavera in più… A proposito di Olly c’è una chicca. Chi è la famosa e sposatissima conduttrice televisiva che a una sua amica ha confessato: ‘Per sto bonazzo riaprirei la mia ‘boutique’ seduta stante!’ Ah, non saperlo…”. Staremo a vedere se Dago vorrà fornire ulteriori dettagli sull’identità della famosa presentatrice…